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نجوى كرم لجورج وسوف: اشتقنا لصوتك

منذ 8 ساعات
نجوى كرم

نجوى كرم

الفن
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كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن مشاركتها في عروض مسرحية في مرحلة طفولتها، وكانت تحصل على دور بطولات في تلك العروض، لكنها استبعدت لاحقا العمل في مجال التمثيل.

ووجهت نجوى كرم رسالة إلى الفنان جورج وسوف بالقول: “اشتقنالك كلنا. اشتقنا لصوتك اللي ربينا على مدرستو الشاملة”. وأضافت: “أستاذ جورج وسوف مدرسة لن تتكرّر”.

وعن إمكانية تعاونها مع الفنان العراقي ماجد المهندس في ديو غنائي، قالت: “يشرفني يتلاقى صوتي مع صوته”، مبينة أنها تحترم ماجد كثيرا، وتراه يعطي قيمة كبيرة لفنه وجمهوره. وذلك في الحلقة الأخيرة، من برنامج “سوالف رمضانية”.

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