نجوى كرم: نحنا مش قادرين نحبّ

عايدت الفنانة نجوى كرم جمهورها في مناسبة عيد الميلاد المجيد. وغرّدت على “تويتر” بكلمات مجّدت فيها ولادة السيد المسيح فكتبت: “جيت عالدّني كرمالنا ونحنا مش قادرين نحبّ كرمالنا؟ اعطينا نعرف نحبّ! وُلِدَ المسيح هلّلويا. ميلاد مجيد”.

وأدى انفجار الرابع من أغسطس إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير أحياء بأكملها في العاصمة.

في الوقت الذي تكافح فيه دول الشرق الأوسط جائحة فيروس كورونا المستجد، اضطر الكثيرون أيضًا إلى التعامل مع الصراعات الطويلة الأمد والأزمات الاقتصادية والاحتجاجات الجماهيرية في عام آخر فوضوي في المنطقة المضطربة.

لم يكن الحدث الأكثر تدميراً في المنطقة هو تفجير إرهابي أو غارة جوية، وإنما في مرفأ بيروت حيث انفجر مخزون من المواد الكيميائية القابلة للانفجار كان مخزناً بشكل غير صحيح هناك لسنوات.

وخطفت الفنانة نجوى كرم الأنظار إليها بأحدث إطلالة لها من خلال فيديو وصورة نشرتها بحسابها على “إنستغرام”.

وفي تفاصيل الفيديو، أطلت الفنانة نجوى كرم بفستان باللون الأحمر وذلك احتفالا بزفاف كرم كرم ابن شقيقها الراحل نقولا كرم.

ونشرت الفنانة اللبنانية بحسابها على “إنستغرام” صورتين لها بالفستان أرفقتهما بتعليق: