نحافة هدى المفتي تعرضها للإنتقادات.. وإعلامية تدافع عنها!

بعد الانتقادات التي طالت الممثلة المصرية هذى المفتي بسبب النحافة الزائدة عقب اطلالتها الأخيرة خلال مشاركتها بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، خرجت الإعلامية المصرية الشهيرة، رضوى الشربيني، عن صمتها لتدافع عن هدى المفتي، بشكل صارم.

وقالت الشربيني في برنامجها الخميس: “تنمرتم على هدى بسبب النحافة، وانتقدتم شكل جسدها وهو أمر خارج عن إرادتها”، كاشفة أنها “أصيبت بفيروس كورونا وبعدها جلطة في الوريد المغذي للأمعاء، وعانت من انسداد في الأمعاء ثم غرغرينا، ما استلزم التدخل الجراحي لقص جزء من الأمعاء”.

كما أردفت أن “هدى المفتي تخضع حالياً لنظام غذائي صارم يمنعها تماماً من تناول السكر والفيتامينات”، مشيرة إلى أن ما تمر به الفنانة ليس مجرد فقدان وزن عادي، بل مرحلة تعاف طويلة تحتاج لصبر ودعم نفسي من المقربين والجمهور.

كذلك أكدت الشربيني أن الهجوم على شكل الفنانات دون معرفة ظروفهن الصحية أو النفسية يعد نوعاً من التنمر الذي يجب أن يتوقف، قائلة: “كل إنسانة ممكن تمر بظروف صعبة تؤثر على شكلها أو وزنها، لكن هذا ليس مبرراً للتنمر أو السخرية، لا أحد يعلم بأوجاع غيره”.

فيما اختتمت حديثها برسالة دعم إلى الفنانة قائلة: “أنت جميلة، وما مررت به صعب للغاية، لكنك قوية تمكنت من عبور الأزمة الصحية، والجمهور الحقيقي سيقدر قوتك وليس شكلك”.

يذكر أن آخر أعمال هدى المفتي كان مسلسل “80 باكو”، من تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس، الذي عرض على منصة “شاهد” في رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً. فيما شاركها البطولة كل من انتصار، ورحمة أحمد فرج، ودنيا سامي، وخالد مختار.