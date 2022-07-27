نحن في ورطة مرعبة.. محمد صبحي يتحدث عن عدو لا يستخدم السلاح

في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، ويقدّمه الإعلامي سيد علي، أكد الفنان محمد صبحي أن العدو لأي وطن كان عبارة عن بندقية وقنابل وأسلحة، مضيفاً: “النهاردة عدوك لا يستخدم سلاحاً ولا رصاصة، بل يستخسر ثمن الرصاصة، لكنه وصل بطريقته الى شعوب استهلاكية وصدّر لهم تكنولوجيا استفاد منها، واستطاع بالتالي أن يمسح عقول الأطفال والشباب من خلال مواقع التواصل”.

ولفت صبحي الى أن التواصل الاجتماعي أمر جيد جداً عندما يكون تواصلاً اجتماعياً هدفه تبادل الفكرة وتبادل الرأي المحترم، وتعلّم الألفاظ المنتقاة، مشيراً إلى أن المجتمع أصبح يعاني من “التفكك الاجتماعي” وليس “التواصل الاجتماعي”، وأن الألفاظ أصبحت بشعة ومرعبة، موضحاً أن الحل يكمن في التدريب على الاستبعاد، بالقول: “أمتلك في صفحتي على فيسبوك أكثر من 11 مليون متابع، وأنا أفتخر بهم لأنهم كانوا من المفترض أن يكونوا 16 مليوناً، بإحصاء الفيسبوك، لكن أعمل بلوك لأي شخص يسيء بلفظ الى شخص آخر، أو يقترح فكرة ليس لها علاقة بالبوست المنشور”.

وتابع الفنان محمد صبحي قائلاً: “حياتنا أصبحت خيالاً وليست واقعاً، نحن هربنا من الواقع الحقيقي، وأصبح أطفالنا وشبابنا يعيشون في عالم من الخيال الوهمي مع أناس ليسوا معروفين”… مؤكداً: “لا بد من الانتباه الى أن هناك دولاً عظمى استطاعت التعامل والتفاعل مع الفيسبوك، أما نحن فلم نستطع حماية شبابنا”، ولافتاً إلى أن “والت ديزني” وغيرها من المنصات تصنع كرتوناً للأطفال تعلّمهم المثلية، واختتم حديثه بالقول: “نحن في ورطة مرعبة، معقول إحنا موش قادرين على الحديث عن ذلك!”.