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نداء شرارة ترد على الجمهور بعد تعرضها للتنمر.. "أنا وجهي كله محبة"

منذ 20 دقيقة
نداء شرارة

نداء شرارة

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ردت المطربة نداء شرارة على طلبات الجمهور أن تخضع لعملية تجميل في الأنف.

وكتبت نداء شرارة، عبر حسابها الرسمي “فيسبوك”: أنا بشوف وجهي لطيف، الحمد لله.. كتير بيعتولي، بس لو تعملي منخارك بتصيري أحلى، أو حتى تعليقات إن أنتِ فنانة لازم تعملي منخارك كتير بتتغيري، وآخر تعليق وصلني منخارك زي البتنجانة.. ضحكت”.

وتابعت: “بعرف منخاري مش أحلى شيء، وفي زوايا لما يصوروني منها بحسها بتنصح وجهي، وبعرف أني مش دائما بعطي عمري، يمكن بعطي أوقات أكتر من عمري، وأكيد وجهي مش أحلى وجه بالعالم، بس أنا وجهي كله محبة، كله قبول”.

وأضافت: أنا عمري ما اتطلعت على المراية وما قلت الحمد لله على كل شيء، بحب حالي ومقتنعة أنو هاد نصيبي من الجمال، عمري ما اهتميت بكيف ممكن الناس تشوفني من برا، قد ما بهتم كيف رح يشوفوني من جوا، والناس بيشوفوني حلوة لأني بشوف حالي حلوة، لأنه الطيبة اللي بداخلي مزروعة بملامحي، وأنا راضية بشكلي الحمد لله.

واختتمت نداء حديثها: حبوا حالكم كيف ما كنتوا، رب العالمين ما خلق شيء مش حلو.. حبيت أشارككم ما يدور في ذهني.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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