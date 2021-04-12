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ندى أبو فرحات: "اشتقنا للحياة الطبيعية"

12 - أبريل - 2021
ندى أبو فرحات

ندى أبو فرحات

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لا يزال لبنان تحت سيطرة جائحة كورونا مع البطء الشديد في عملية التلقيح. وفي هذا السياق، عبّرت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات عن اشتياقها للعودة للحياة الطبيعية بعيداً عن فيروس كورونا.

وكتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “عم وصل إبني هلأ عالمدرسة أول نهار بعد 3 أشهر تسكير، شفت المعلمات واقفين مبتسمين، كل ما يشوفو ولد وصل، يعيطولو بإسمو ويقولولو “اشتقنالك”! وكأنو هالأسامي هي تفاصيل الحياة “الطبيعية” اللي كلنا اشتقنالا. للحظة حسيت إنو ممكن يرجع يمشي الحال… للحظة”.

واستذكرت أبو فرحات بغصة تفجير مرفأ بيروت كاشفة عن أنها لم تصدق حينها عندما قيل أن المواطن اللبناني سينسى، وكتبت: “بعد إنفجار 4 آب كانو يقولولي بكرا اللبناني بينسى، وبتروح الجريمة بمكب الذكريات وبيرجع كل شي متل ما كان ومنرجع نرقص بالبستان… ما صدقت بوقتا”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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