نديم شرفان لصوت بيروت إنترناشونال: تهنئة شيريهان لها طعم خاص

كان حلم نديم شرفان وفرقة ” مياس” الانتشار في العالم العربي بعد أن حصلوا على لقب ” ارابس غوت تالنت” ثم شاركوا في نفس البرنامج بنسخته البريطانية وقبل أشهر فتحت أمامهم فرصة المشاركة في النسخة الأميركية ونالوا اللقب وأفرحوا قلوب اللبنانيين في عالم الاغتراب ولبنان وقبل أيام أقيم لهم تكريم في ” كازينو لبنان” وعن حلمه بالوصول للعالمية قال نديم شرفان لـ “صوت بيروت إنترناشونال”: الحلم بدأ منذ حصولنا على لقب arab s got talent ومن بعدها كبر الحلم حتى وصلنا للعالمية وهذا الامر أسعدني جدا أنا وصبايا “فرقة مياس” ويضيف أود أن أشكر كل من دعمنا على مواقع التواصل الإجتماعي وكل النجوم وأولهم شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم التي وقفت إلى جانبنا بكل محبة. كما أن مباركة النجمة الكبيرة شيريهان لها طعم خاص لأنها فنانة الإستعراض الأولى في العالم العربي ”

وبدعوة من رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل ورئيس بلدية قرطبا السيد فادي مرتينوس وبالتعاون مع “كازينو لبنان”، أقيم حفل تكريم استثنائي لفرقة “ميّاس” بقيادة نديم شرفان التي رفعت اسم لبنان عالياً في كافة أنحاء العالم بعدما فازت بالمرتبة الأولى في “America’s Got Talent”، وذلك في “صالة السفراء” في “كازينو لبنان”، بحضور حشد كبير من الشخصيات الفنية والإجتماعية والإعلامية.

بعد النشيد الوطني اللبناني، بدأ الاحتفال التكريمي الموسيقي الذي أعدّه وأنتجه بسام شليطا بنشيد خاص لفرقة “ميّاس” بعنوان “بقلوب الكل” من تأليف وتلحين الفنان اللبناني العالمي طوني مخول بصوت جيسي جليلاتي. وتغزل الفنان سعادة سعادة بالفرقة من خلال أغنية “قدك الميّاس”.

ثم تتالت المفاجآت لشرفان من خلال عدد من الأغنيات التي تعني له الكثير، وأهمها: أغنية “الحبايب” الذي أدّاها والده في برنامج “استوديو الفن 1988” وقام بتوزيعها منسق الموسيقى العالمي روي مالكيان، والذي نسق أيضاً أغنية “لبيروت” التي غنتها منال ملاط بإحساسٍ عالٍ. وقد سحرت الفنانة الروسية بولينا الجميع بصوتها بأغنية “It’s Okay” لـ Nightbirde المغنية التي تركت قصتها أثراً كبيراً في قلب شرفان قبل الالتحاق ببرنامج “America’s Got Talent”.

وقد عرض وثائقي أعدته وقدمته الإعلامية زيادة تضمن شهادات من أهل شرفان، وقال رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مرتينوس، إن “قرطبا تغلبت على حزنها التي غرقت فيه منذ الرابع من آب، ذكرى انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة خمسة من خيرة شبابها، ولكن نجاح فرقة “ميّاس” وابن قرطبا نديم شرفان، أعاد الأمل والفرح بالنجاح الكبير”.

وبعدها شكر أهل شرفان على تربيتهما ودعمهما لصقل موهبته وقال: “ظننت أن صناعة التاريخ خاص بالعظماء، لكن كل فنان هو صانع لتاريخه طالما كان مبدعاً وخلاقاً”. ثم دعا الجميع إلى احتفال يعلن عنه قريباً لمشاركة أهل قرطبا والجوار في ازاحة الستارة عن اللوحة التذكارية التي تحمل عبارة جادة “ميّاس – نديم شرفان”.

بعد ذلك تسلم شرفان مجسماً تكريمياً من مرتينوس وهو من تصميم النحات رودي رحمة، وجسدت لوحته أرزة لبنان الشامخة وشعبه المتجذر في أرضه وهو ما يترجم ما فعلته فرقة “ميّاس” في اللوحة الآخيرة التي قدمت على مسرح”America’s Got Talent” ومن ثم ألقى شرفان كلمته الختامية شاكراً مرتينوس الذي وقف بجانبه منذ بداياته كالجندي المجهول، كما شكر منظمي الحفل الإعلامية مي زيادة والمنتج بسام شليطا وإدارة “كازينو لبنان”، وأهدى هذه الليلة المميزة إلى كل لبنان وإلى صبايا “ميّاس” وعائلته وأهل قرطبا، ونوّه بفخره الكبير بافتتاح جادة باسم “ميّاس – نديم شرفان” في قرطبا قريباً.

في الختام، اجتمعت فرقة “ميّاس” وشرفان مع المُكرّمين، بالإضافة إلى أهالي الفرقة وأبناء قرطبا على مسرح “صالة السفراء” على أنغام أغنية “We are the champions” التي أدتها بولينا ليقطعوا قالب الحلوى.

يذكر أن اوركسترا “Strings of Lebanon”، “Lebanon Brass Band”، والفرقة الموسيقية الشرقية كانت بقيادة المايسترو بسام شليطا.