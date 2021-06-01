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نسخة أصلية من فيلم لتشريح “كائن فضائي” للبيع بمليون دولار

1 - يونيو - 2021
فيلم alien autopsy المثير للجدل

فيلم alien autopsy المثير للجدل

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لك أن تتخيل ماذا ستفعل لو امتلكت مليون دولار، بالتأكيد ستفعل كل ما يجول في خاطرك، ولكن هل من الممكن أن تدفع هذا المبلغ مقابل شراء فيلم، حيث تم عرض نسخة أصلية من فيلم alien autopsy المثير للجدل، للبيع بمبلغ يزيد عن مليون دولار في مزاد.

ويظهر الفيلم لقطات بالأبيض والأسود مدتها 17 دقيقة لتشريح جثة من خارج كوكب الأرض وهي مستلقية على طاولة فحص طبي، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتردد أنه تم تصوير هذه اللقطات خلال عام 1947 بعد تقارير عن تحطم جسم غريب في روزويل، نيو مكسيكو، حيث تحطم بالون مراقبة عسكري، وأشارت التقارير إلى أنها سفينة فضائية من خارج كوكب الأرض وأنه تم العثور على مخلوقات فضائية في مكان الحادث.

وكان المخلوق الموجود في الفيلم على متن الجسم الغامض وتوفي في الحادث، وبعد ذلك تم تشريحه سرا من قبل الحكومة الأمريكية، بحسب المقطع.

وتعرض نسخة الفيلم في المزاد كرمز غير قابل للمبادلة أو NFT، ما يعني أن المزايد سيحصل على إطار الفيلم (الشريط) وسلسلة من الكود الفريد الذي يتحقق من أصالة الفيلم.

ووفقا لمالك الفيلم، منتج التسجيلات والأفلام البريطاني، راي سانتيلي، فإن الفيلم موثق من وكالة المخابرات المركزية. وحصل سانتيلي على الفيلم في عام 1992 من مصور عسكري أمريكي متقاعد أثناء بحثه عن لقطات أرشيفية لفيلم وثائقي عن المغني ألفيس بريسلي.

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