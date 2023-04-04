أعلن النجم الأمريكي الشهير دوين جونسون في الاجتماع السنوي للمساهمين بشركة والت ديزني أن الشركة تعد نسخة سينمائية من فيلم الرسوم المتحركة “موانا”.

تدور أحداث “موانا” في بولينيزيا القديمة وتحكي قصة فتاة مراهقة تبحر في رحلة ملحمية للمساعدة في إنقاذ قبيلتها.

وصدرت نسخة الرسوم المتحركة من “موانا” في 2016 وحققت إيرادات بلغت نحو 683 مليون دولار في دور السينما العالمية.

وقال جونسون الذي قام بالأداء الصوتي لدور “نصف الإله” ماوي في الفيلم الأصلي “أشعر بالتواضع والامتنان العميق لنقل قصة موانا الجميلة إلى الشاشة الفضية الكبيرة”.

وأضاف جونسون، الذي تنتمي والدته إلى جزر ساموا “هذه القصة هي ثقافتي، وترمز للجمال الذي يتسم به شعبنا وهي رمز لقوته القتالية”.

وقال جونسون إن الفيلم الجديد يمر بمراحل الإعداد الأولى. ولم يُعلن بعد عن تاريخ إصدار نسخة الفيلم السينمائية.