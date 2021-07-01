نسرين أمين لـ”صوت بيروت انترناشونال”: هؤلاء هن نجمات رمضان لهذا العام

غابت هذا العام الممثلة المصرية نسرين امين عن الاعمال الدرامية التي عرضت في شهر رمضان الماضي وهي التي اعتادت كل عام ان تطل بشخصية مختلفة، حيث شاركت في السابق في اهم المسلسلات التي لاقت نجاحا لافتا طوال السنوات الماضية ومنها “الاسطورة” لمحمد رمضان و”لما كنا صغيرين” لريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة وغيرهم اما لماذا لم نشاهدها هذا العام رغم ان الاعمال كانت كثيرة فهذا ما تخبره نسرين امين لـ”صوت بيروت انترناشونال”، حيث قالت “من وجهة نظري وجدت ان الاعمال الدرامية هذا العام لم تكن كثيرة اي تلك التي عرضت في شهر رمضان وكان قد عرض علي ادورا لم تعجبني اذ اعتبرتها تكرارا لشخصيات قدمتها سابقا لذلك غبت في رمضان الماضي لرغبتي بتقديم شيئا مختلفا للجمهور الذي يتابعني”.

وبما انها كانت مرشحة للمشاركة في مسلسل “لحم غزال”، هل ندمت انها رفضت الدور الذي عرض عليها عن ذلك قالت “لم اندم لان الفنانة التي لعبت الدور الذي كان معروضا عليً نفذته هي باسلوب رائع لانه كان جديدا عليها وبصراحة قدمته اهم مما كنت سالعبه في المسلسل وانا استمتعت بمي سليم اثناء مشاهدتي للعمل”.

اما الاعمال التي اعجبتها في شهر رمضان الماضي فأشارت إلى انها احبت مسلسل “لحم غزال”لغادة عبد الرازق و”ملوك الجدعنة “لمصطفى شعبان وعمرو سعد و”الاختيار 2″ لكريم عبد العزيز واحمد مكي و”لعبة نيوتن” لمنى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج.

اما هل تستهويها الاعمال التي تعرض على المنصات الرقمية فأجابت نسرين انها شاركت في مسلسل “العمارة” وبرنامج “الرحالة” اللذين عرضا على منصة “شاهد” واضافت “هذه المنصات فتحت سوقا كبيرا ويعرض عليها اعمالا جديدة وجميلة ومليئة بالابداع.

وعن جديدها في السينما المصرية اكدت نسرين امين انها تستعد للمشاركة في فيلم كوميدي “اتمنى ان يعجب الناس لانه نصه جميل جدا”.

فيما يتعلق بمتابعتها للاعمال العربية المشتركة قالت “اتابع هذه الدراما واحبها جدا واتمنى ان اشارك في مثل هذه الاعمال لانها تفسح المجال امام الممثلين العرب ان يتعرفوا على تقاليد وثقافات بعضهم. فيحصل نوع من التقارب واعتقد ان التعاون مع النجوم العرب امرا ممتعا للغاية”.

واخيرا من هي بنظر نسرين امين نجمة رمضان لعام 2021 فاكدت “ان كل نجمة قدمت دورا مختلفا عن العباءة المعتادة لدى الجمهور ونجحت فيه هي نجمة رمضان هذا العام ومن وجهة نظري ان اكثر ممثلات حققن هذه المعادلة في رمضان الماضي هن غادة عبد الرازق ومنى زكي وسهر الصايغ التي قدمت دورا مميزا في مسلسل “الطاووس” الى جانب جمال سليمان.