السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
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نسرين طافش تحذف صورها مع زوجها.. هل انفصلا؟

منذ 15 دقيقة
نسرين طافش
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فوجئ متابعو النجمة السورية نسرين طافش بقيامها بحذف صورها مع زوجها الدكتور شريف شرقاوي عبر حسابها على “إنستجرام”.

لم تكشف نسرين طافش عن سبب ذلك، فيما لاتزال صورهما موجودة عبر حسابيها على فيسبوك وتويتر، وقد تملكت الدهشة قطاعا عريضا من الجمهور بسبب هذا التصرف لا سيما وأنهما تزوجا منذ فترة قصيرة.

وكانت نسرين طافش خلال الأيام القليلة الماضية، تشارك عبر حسابها الشخصي في إنستجرام، صوراً وحالات تجمعها بزوجها الدكتور شريف شرقاوي، أثناء قضاء الثنائي عطلتهما الصيفية، لذا تساءل المتابعون عن حقيقة طلاق نسرين طافش من زوجها، وهل انفصل الثنائي بعد هذه الفترة القصيرة من الزواج؟ فيما سألها آخرون عن سبب حذف صورهما معاً؟

يشار إلى أن نسرين طافش نافست في رمضان الماضي بمسلسل سوري يحمل اسم “جوقة عزيزة”، حيث شاركها بطولته سلّوم حداد، وأيمن رضا، وهبة نور، ووسام حنا، ونورا رحال، ووفاء موصلي، ويزن خليل، وروبين عيسى، وكرم الشعراني، وزينة بارافي، ويزن السيد، وسالي بسمة، وتسنيم باشا، وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

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