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نصائح لقص الشعر في المنزل

منذ 38 دقيقة
صحة الشعر

صحة الشعر

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ترغب الكثيرات من الفتيات الذهاب لصالون التجميل، رغبة في تغيير ألوان شعرهن، والحصول على تسريحة جديدة ملائمة لوجهها ولتمنحها إطلالة جديدة وجذابة، ولكن قد لاتجد بعضهن وقتا للذهاب لصالون التجميل، ولهذا نستعرض في التقرير، نصائح لقص الشعر في المنزل، وفقاً لما ذكره موقع ” wired”.

نصائح لقص الشعر في المنزل:

مقص عالي الجودة

يجب تحضير مقص عالى الجودة، بحواف حادة تساعد على قص الشعر بسهولة وبدقة وذلك لضمان تساوى الأطراف.

غسل الشعر وتجفيفه

ولأن الشعر يتقلص وهو جاف، يجب فك أي تشابك قبل البدء، وإذا كان الشعر جاف يمكن رشه بالماء.

تحضير مقص ومشط

يجب تحضير مقص ومشط، حيث يساعد في تقسيم الشعر إلى أجزاء ويمكن التحكم فيه، بقص أطراف الشعر بالمقص بدلاً من قص الطول .

وضع منشفة

يجب وضع منشفة على الكتف حتى يقع عليها أي شعر يتساقط.

قص الشعر الطويل

يمكن تقسيم الشعر وقصه إلى أقسام، وتحديد المقدار الذى يجب قصه، ويفضل قص خصلات أقل مما نريد، مع قص الطول ثم قص الأطراف.

قص الشعر القصير

يجب قص الشعر القصير بالبدء بالجوانب وحول الرأس، ويمكن استخدام مشط للمساعدة على توجيه المقص وتحديد مكان القص مع توخي الحذر عند قص الشعر عند الأذنين.

قص الشعر المجعد

ينصح بتقسيم الشعر وفك أي تشابك، واستخدام ضغط ثابت للتحكم في خصلات الشعر أثناء القص، ويجب التحلي بالصبر عند القص والبدء من الخصلات الصغيرة.

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