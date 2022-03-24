نصائح للأمهات عن تحضير الإبن الأكبر لإستقبال المولود الجديد

تشعر الأسرة بالسعادة عند الاستعداد لاستقبال مولود جديد، فيما يشعر الطفل الأكبر بالغيرة وأنه المولود الجديد سيحل مكانه ويأخذ كل الأهتمام.

وقد يتغافل الأهل عن تحضير الطفل الأكبر لاستقبال شقيقه الذى سوف يكون مركز اهتمام كل من حوله لصغر سنه، لذلك يجب على الأسرة التعامل بذكاء لتحضير الطفل لاستقبال شقيقه.

في التقرير التالي، بعض النصائح لتحضير الطفل لاستقبال شقيقه المولود الصغير، وفقاً للنصائح التي ذكرها الدكتور عبد العزيز آدم أخصائي علم النفس السلوكي، ومن هذه النصائح:

التحدث مع الطفل:

يجب إخبار الطفل بقدوم أخ أو أخت له في الثلاث أشهر الأخيرة من الحمل حتى لا يشعر الطفل بإرتباك طوال فترة الحمل.

مشاهدة الطفل في السونار:

يجب اصطحاب الطفل عند الذهاب لطبيب النساء ليشاهد شقيقه في جهاز السونار وهو يتحرك حيث يساعده ذلك بالتدريج على تقبل فكرة وجود شقيق له.

اصطحابه عند شراء الملابس:

اصطحاب الطفل عند شراء ملابس وأغراض المولود الجديد وتشجيعه على اختيار قطع ملابس للمولود الجديد وكأنها هدية له .

مشاركة الفيديوهات:

مشاهدة الطفل لبعض مقاطع الفيديوهات التي يلعب فيها الأشقاء الصغار مع بعضهما البعض، يجعله متشوقا جدًا للقاء شقيقه الذي يشاركه تلك اللحظات الممتعة.

الاهتمام بالطفل:

الإهتمام بالطفل الأكبر بعد إنجاب الرضيع، يساعد على تجنب شعور الطفل بالغيرة من شقيقه الصغير.

مدح الطفل:

مدح الطفل الأكبر عندما يستطيع تحمل مسؤولية شقيقه تحت رقابة والدته، يجعله يشعر بالسعادة ومسؤوليته عن سلامة شقيقه الصغير، كما يساعد والدته في الإعتناء به.

تخصيص وقت للشقيق الأكبر:

يجب على الأم الاهتمام بمولودها الجديد وتخصص وقت مستقل للطفل الأكبر، للاهتمام به أيضا، وإظهار محبتها له، حتى يشعر بأن إهتمام والدته به لن يقل بعد ولادة شقيقه الصغير.