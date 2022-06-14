نصائح للأهل عن كيفية التعامل مع الأطفال المدمنين على وسائل التواصل

الافراط في استخدام الهاتف والسوشيال ميديا للأطفال هو أمر بالغ الخطورة ويؤدي إلى مشاكل نفسية لا حصر لها مثل التوحد والانطواء بل والاكتئاب أحيانًا.

لذا هناك معايير هامة يجب اتباعها لتعامل الاطفال مع الهاتف سواء لاستخدامه الألعاب الإلكترونية أو التواصل الاجتماعي كما أشار إليها دكتور عبد العزيز آدم أخصائي علم نفس السلوكي وطرق التعامل مع طفل مدمن على السوشيال ميديا.

تقنين ساعات استخدام الهاتف:

يجب ألا يزيد استخدام الهاتف عن ساعة يومًا غير متواصلة يتم تقسيمها على مدار اليوم لان الافراط في استخدام الهاتف لأي عرض يؤدي إلى تلف خلايا المخ وضعف التركيز

متابعة الألعاب والمواقع التي يتصفحها الطفل:

بعض المواقع والألعاب يؤدي تصفحها والتفاعل معها إلى مخاطر وأضرار جسيمة، بعض هذه الألعاب الشهيرة تسببت في انتحار العديد من المراهقين على مستوى العالم. لذلك يجب الالمام التام بالألعاب والمواد التي يطلع عليها الطفل لحمايته من مخاطرها وتجنب تصفحه للعديد منها.

تشجيع الطفل على متابعة مواقع مفيدة:

بعض المواقع تحتوي على مواد تثقيفية تنمي من ثقافة وقدرات الطفل مثل الموسوعات العلمية والجغرافية أو تعليم مهارات يدوية للبنات، يجب تحفيز الأبناء على مطالعة هذه المواقع بدلًا من اهدار الوقت في اللعب وحسب.

الحوار بشكل مستمر مع الابناء:

الحوار هو مفتاح التعامل مع الأبناء بود، ومن خلال هذا الحوار يجب أن يوضح الأبوين سبب حجب استخدام الموبايل لفترات طويلة مع توضيح مخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية بشكل مبالغ فيه

متابعة مستوى إدراك الطفل من وقت لآخر:

من المهم جدًا متابعة مستوى التركيز والادراك لدى الطفل بشكل مستمر، لأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية يؤدي إلى تشتت التركيز بمرور الوقت وهذا يؤثر بشكل سلبي على النمو العقلي للطفل

الاستعانة بالأخصائيين النفسيين:

في مرحلة معينة إذا لم يستطع الابوين السيطرة على استخدام الطفل لمواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية مع موجود تشتت انتباه وصعوبات تعلم، هنا يجب اللجوء فورًا للأخصائي النفسي لتقديم يد العون والمساعدة في علاج ذلك بشكل عملي وعلمي مع توجيه الوالدين لكيفية التعامل مع تلك المشكلة بشكل فعال على المدى البعيد.