نصائح من تشافي لـ "بيدري" تمهّد له الطريق نحو قيادة برشلونة

قدّم “تشافي هيرنانديز”، المدير الفني لبرشلونة، مجموعة نصائح إلى لاعبه بيدري، منذ عودته إلى البارسا في الموسم الماضي.

ووفق صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن تشافي يرى أن بيدري لاعب حيوي في مشروعه، ولديه كل القدرات التي يبحث عنها، لذا فإنه لاعب مهم داخل المجموعة وربما يكون الأهم في الفريق.

وأشارت إلى أن تشافي منح بيدري بعض النصائح أبرزها أن يحاول تجنب الإصابات من خلال اتخاذ الاحتياطات القصوى، عن طريق الاعتناء بنفسه على مستوى التدريب والتغذية والراحة.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي طلب من بيدري أن يتوقف إذا لاحظ أي شعور بآلام، رغم أن اللاعب لديه رغبة كبيرة في المشاركة بالمباريات، لكنه تعلم من الموسم الماضي.

أمّا النصيحة الثانية من تشافي فقد ركّزت على الجانب الهجومي، حيث طلب من بيدري أن ينظر بشكل أكبر إلى المرمى، لأنه لديه قدرات تمكّنه من صناعة وإحراز المزيد من الأهداف.

كما طلب تشافي من بيدري أن يكون قائدًا للفريق، رغم أنه كان يبلغ 18 عامًا فقط في الموسم الماضي، وهناك العديد من اللاعبين الأكبر منه سنًا.

هذا وأشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أن تشافي يثق في بيدري كثيرًا، لدرجة أنه أخبره أنه يجب البدء في قيادة الفريق داخل الملعب سواء بالكرة أو بدونها، إلا أن اللاعب الشاب متحفظ ومهذب ويتمتع بروح الدعابة في غرفة الملابس.