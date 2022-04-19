نصف الرجال هم ضد حبوب منع الحمل الذكورية

يقول ما يقرب من نصف الرجال أنهم سيرفضون تناول حبوب منع الحمل الذكورية إذا أصبحت متاحة، وفقاً لاستطلاع جديد.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: في السنوات الأخيرة، كانت هناك دعوات لإصدار نسخة ذكورية من حبوب منع الحمل، وبدأ علماء بريطانيون تجارب لهلام مانع للحمل في عام 2019.

في استطلاعات سابقة، طالبت النساء بدعم وسائل منع الحمل الذكورية، لكنهنّ اعترفن بأنهنّ لا يثقن بأنّ الرجال سيأخذونها.

في الدراسة الجديدة التي أجريت على 1000 رجل من قبل صيدلية لويدز، قال 42 في المائة فقط أنهم سيكونون سعداء للقيام بذلك.

يتناول حوالي ثلث النساء حبوب منع الحمل عن طريق الفم، والتي تمنع الإباضة وهي الشكل الأكثر شيوعاً لتحديد النسل الأنثوي.

ومع ذلك، فقد تم ربطها بآثار جانبية تتراوح من زيادة الوزن ومشاكل الجلد إلى جلطات الدم وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

إنّ وسائل منع الحمل المتاحة حالياً للرجال هي الواقي الذكري، أو قطع القناة الدافقة، حيث يتم قطع الأنابيب التي تحمل الحيوانات المنوية من الخصيتين جراحياً وربطها.

تستخدم موانع الحمل الذكورية التي يدرسها علماء جامعة مانشستر حاليا هرموناً يوقف إنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين. ومن المتوقع صدور بعض النتائج في العام المقبل.