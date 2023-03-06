"نصف حجاب".. حلا شيحة تحير جمهورها بصورة جديدة

نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة صورة جديدة عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”، ما أثار حيرة جمهورها حول خلعها الحجاب.

ومنذ شائعات انفصالها عن زوجها الداعية معز مسعود، حذفت حلا صورها وصور أبنائها من التطبيق، إلا أنها عادت ونشرت صورة بـ”نصف الحجاب” حيث يظهر جزءا من شعرها.

وتجاهلت حلا شيحة الرد على أنباء الطلاق، وأسباب حذف الصور من حسابها وإعادة نشرها.

وعلّقت على صورتها الجديدة بكلمة غامضة بالإنجليزية “Evolving”، وتعني بالعربية قيد التطوير.

وأشعلت حلا بخطوة حذف الصور تكهنات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوقوع الطلاق بين الثنائي، خاصة أنها جاءت بالتزامن مع إقدام الفنانة المعتزلة على نشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون حجاب.

وكانت حلا شيحة قد عادت لارتداء الحجاب بعد زواجها من معز مسعود، بعدما تخلت عنه إثر انفصالها عن زوجها السابق ووالد أبنائها.

حلا شيحة كانت قد أعلنت اعتزالها التمثيل لسنوات طويلة، قبل أن تعود للتمثيل مرة أخرى من خلال مسلسل “زلزال” مع الفنان محمد رمضان، ثم فيلم مع الفنان تامر حسني، قبل أن تعلن اعتزالها مجدداً وتهاجم صناع الفيلم، بعد زواجها من الداعية معز مسعود.