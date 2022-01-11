نصيحة غريبة من طيار لبناني.. ومعلومات قد لا تعرفها عن الطائرات

كشف طيار لبناني معلومات هائلة عن الطائرات قد تعرفها للمرة الأولى في عالم الطيران، وذلك في قصص ومنشورات مصورة على صفحته Murex الضبع على إنستغرام.

مياه دورات المياه

وأوضح في أحد منشوراته، أن هناك حدا أقصى لساعات الطيران، مشيراً إلى أن ذلك يختلف من دولة إلى أخرى، لكن في المجمل عدد ساعات الطيران متقاربة وتتراوح بين 9 ساعات، ويمكن زيادتها إذا زاد عدد الطيارين في الرحلة الواحدة.

كما أِشار أيضاً إلى أن المياه المستخدمة لعمل القهوة والشاي هي من ذات خزان المياه الذي يستخدم للحمام على متن الطائرة، لافتاً إلى أن ذلك لا يعني أنه يمكن شرب مياه الحمام، مشيراً إلى أن ماء القهوة والشاي يتم غليه قبل الشرب لضمان تعقيمه.

وجبات مختلفة

إلى ذلك، أضاف أن قائد الطائرة ومساعده لا يتناولان ذات الوجبات التي يتناولها المسافرون على متن الطائرة، موضحاً أن ذلك يعود لمخاوف من التعرض للتسمم من بكتيريا ما أو أي سبب آخر.

وكشف أن قائد الطائرة ومساعده يتم تفتيشهما كباقي الركاب، وذلك لدواع أمنية.

لا تأشيرة

وبيّن أن الطيارين لا يحتاجون إلى تأشيرة عند السفر خلال عملهم إلا في بعض الحالات التي قد تطلب فيها بعض الدول تأشيرة إذا مكث الطيارون فيها أكثر من ليلة.

أما في حال اشتعل المحرك، كشف أن هناك عدداً من الإجراءات التي يتخذها قائد الطائرة في مثل هذه الحالة، مشيراً إلى أن أول إجراء يتم اتخاذه هو إبطاء المحرك المشتعل وفصل الوقود والهواء عنه.