نصيحة كريم عبد العزيز لجمهوره.. كون نفسك دائماً

حرص الفنان كريم عبد العزيز، على توجيه نصيحة جديدة لمتابعيه عبر “إنستغرام”.

ونشر صورة له وعلق عليها كاتباً: “صباح الرضا علي أعظم جمهور وناس .. كون نفسك دائمآ”.

ومن ناحية أخرى يشنغل الفنان كريم عبد العزيز، بالتحضير لمسلسله الجديد “الحشاشين”، ليخوض به السباق الدرامي الرمضاني 2023.

حدد المخرج بيتر ميمي نهاية شهر أكتوبر القادم موعدًا لبدء تصوير حلقات مسلسل “الحشاشين”.

المسلسل ينتمي إلى الدراما التاريخية، حيث يرصد حقيقة حسن الصباح وفرقة الحشاشين الذين أرعبوا العالم كله فى القرن الحادي عشر وهى واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون ويجسد كريم عبد العزيز شخصية حسن الصباح والعمل هو ثالث تعاون بين كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي بعد مسلسل “الاختيار” بجزءيه وكان “الاختيار 3”.

“الاختيار 3″، هو آخر ظهور درامي لكريم عبد العزيز وشاركه البطولة ياسر جلال وأحمد عز وأحمد السقا وعبدالعزيز مخيون وخالد الصاوى تأليف هانى سرحان.