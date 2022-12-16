نضال الأحمدية: لا ألتقي بالسياسة مع أي شخص حزبي.. وفضل شاكر مظلوم

حلّت الإعلامية نضال الأحمدية ضيفة على ضمن برنامج “ألبوم حياتي” الذي تقدمه الإعلامية ديانا فاخوري عبر صوت بيروت انترناشونال.

وفي بداية الحديث عن ألبوم حياتها، كشفت الأحمدية أن انفجار 4 آب دمّر أرشيفها، واليوم تسعى إلى اعادة ترميم هذا الارشيف ولو كانت المهمة صعبة.

وعن حياتها الزوجية، قالت إنها تزوجت في سن صغير، تلبية لرغبة والدتها، قائلة: “أمي بتمون”. وتابعت أنها انفصلت عن زوجها بموافقة من والدتها أيضًا.

وأكدت أنها لا تكره ولا تحقد على أحد، معتبرة أنّ ليس لديها أي شيء ضد شخص وليد جنبلاط ولكن هي ضد مواقفه.

ولفتت إلى أنّ النقيب عوني الكعكي صاحب مؤسسة إعلامية ولكن ليس صحافياً، مضيفة أن مجلة “نادين” قد انهارت بعد مغادرتها.

وكشفت الأحمدية أنها عاشت وسطى العمالقة مثل الراحل والأسطورة ملحم بركات والسيدة فيروز وصباح، مشيرة إلى أنّ الموسيقار وقف إلى جانبها عندما تعرضت للاغتيال وعلاقتها به كانت رائعة.

وقالت إن أكثر شيء كان يستفز طليقها هو نجاحها.

وأوضحت الأحمدية أن صباح كانت تخبرها كل أسرارها، مشيرة إلى أنّ في الوسط الفني الجميع يرتاح للحديث معها. كما وكشفت أن هناك العديد من الأسرار عند صباح، لافتة إلى أنّها قد اضطهدت كثيرا، خصوصًا من أولادها. وأضافت أن صباح قد اضطهدت من ابنها حيث استغلّها، وابتزها عاطفياً، مؤكدة أن صباح قد ظلمت.

وأكدت أنها لا تلتقي بالسياسة مع أي شخص حزبي، مشيرة إلى أنّ كل الاحزاب أصبحت طائفية.

ورأت الأحمدية أنه لا أحد يستطيع أن يأتي بديلًا عن السلطان جورج وسوف. وقالت إن الفنان راغب علامة رفيق العمر والقلب والروح، مضيفة أنهم يلتقون على كل شيء. وشددت على أنها لا تفتح بابها في حال دقته هيفاء وهبي وأصالة نصري، مؤكدة أنها تريد أن تحمي نفسها منهما لأنهما مؤذيتان. وقالت إن السيدة نوال السعداوي هي أعظم شخصية نسائية في التاريخ العربي الحديث، مشيرة الى أنها جزء من شخصيتها في الحياة.

وعن الفنانة شيرين عبد الوهاب، كشفت أنها وقفت الى جانبها عند وفاة والدها. وتابعت أن شيرين لا تكذب، ولا تتصنع، وزوجها حسام حبيب يحبها جدًا، ولديها حالة رعب من والدتها وأخيها. وأكدت أن شيرين لا تتعاطى المخدرات.

كما واعتبرت أن تامر حسني نجم كبير، والفنان حسين الجسمي أخلاقه جميلة. أما عن وائل كفوري، قالت إنه ليس صديقها، وتحبه لأنه يحترم نفسه، وهو أجمل الاصوات في الوسط الفني. وأكدت أن الفنان عاصي الحلاني شيخ الشباب والاخلاق والشرف والشهامة وخدوم جدًا. أمّا عن النجمة نوال الزغبي، قالت إنها من أهم النجمات “وست بيت” وطليقها من كان سيئًا.

واعتبرت أن فضل شاكر مظلوم، وعلى الرأي العام الوقوف إلى جانبه، قائلة إنه يعتبر أن البطريرك هو زعيمه، وأن النائبة السابقة بهية الحريري هي من لفقت عليه قضيته.

وأكدت أن ريما الرحباني هي “أهضم مخلوقة” على وجه الأرض، مضيفة أن كل إنجازات السيدة فيروز كانت بإدارة ريما، وهي من تهتم بوالدتها وبكل طلباتها.

وختمت الأحمدية الحلقة بعنوان مذكراتها: “رحلة نضال”.