نعاه عدد كبير من الفنانين.. وفاة صاحب “شرطة المشاهير” راغد قيس

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أكد مقربون من الصحفي اللبناني الشاب راغد قيس، الذي اشتهر بنقده الفني على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاته، الاثنين، بعد أزمة صحية.

ونعى عدد كبير من الفنانين قيس، الذي أدار الحساب المعروف على إنستغرام باسم “شرطة المشاهير”، بمجرد أن تأكد خبر وفاته.

وقال مقربون من قيس، الذي اهتم بتتبع أخبار الفن والفنانين وتناولها بشكل ساخر، إنه عاني مؤخرا من “أزمة صحية خطيرة” انتهت بسكتة قلبية، أفضت إلى وفاته، بينما لم يتحدث أفراد من عائلته عن وفاته أو سببها.

وأعربت الفنانة اللبنانية إليسا على تويتر عن حزنها العميق بوفاة قيس وهو في سن صغيرة، وقالت: “كانت تعليقاته قاسية بحقي”.

كتير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير. الله يرحمو راح بعمر كتير زغير. ما كنت بعرفو شخصيا ومرات كانت تعليقاتو قاسية بحقي، بس مننحني قدام الموت ومنصلي لروحو. الله يصبّر أهلو — Elissa (@elissakh) April 29, 2019

فيما قالت المطربة اللبنانية ديانا حداد: “الله يرحمك يا راغد .. عرفتك عن بعد وكنت إنسان مهذب بأخلاقك وطيب بإنسانيتك”.

كما نعى الممثل السوري تيم حسن وزوجة المصرية الإعلامية وفاء الكيلاني قيس، وقال حسن: “الله يرحمك ويصبر أهلك تعازي لأسرتك وأحبابك .. البقاء لله”.

الله يرحمك ويصبر أهلك تعازي لأسرتك وأحبابك ..البقاء لله #راغد_قيس pic.twitter.com/J6Fd3mo12M — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) April 29, 2019

وجذب حساب “شرطة المشاهير” أكثر من مليون متابع على إنستغرام، عبر نشر أكثر من 5 آلاف مدونة جميعها تهتم بالفن والفنانين العرب، وتنتقد أخبارهم بطريقة ساخرة وضاحكة، بينما جذبت صفحته على تويتر أكثر من 50 ألف متابع.

وكثيرا ما سببت انتقادات قيس اللاذعة جدلا بين الفنانين والمتابعين على حد السواء، وكان من أشهرها وصفه للإطلالة التي ظهرت بها المطربة المغربية دنيا بطمة بـ”السجادة الحمراء” الأمر الذي ردت عليه الأخيرة بشن هجوم لفظي حاد ضده.

صاحب حساب شرطة المشاهير راغد قيس في ذمة الله

اسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه وعن سيئاته الغريب انه وأمل حمادة أسسا الحساب وتوفيا بفترة متقاربة!!هي مشيئة الله واللهم لا اعتراض pic.twitter.com/udx8jmzgBO — Balqees (@BalqeesFathi) April 29, 2019

وربط بعض المتابعين لراغد قيس بين وفاته والوفاة المفاجئة لصديقته الفنانة الساخرة أمل حمادة، منذ أشهر، الأمر الذي سبب صدمة أيضا لجمهورها.

الله يرحمك يا راغد ..

عرفتك عن بعد وكنت إنسان مهذب بأخلاقك وطيب بإنسانيتك ..

بس بتعرف يا خيي رحت على مطرح في أمان وفي محبة وفي سلام اكتر من هالمكان .. 🤲🏼

الله يرحمك #راغد_قيس pic.twitter.com/5pw0YxOlLu — ⭐️Diana Haddad⭐️ ديانا حداد (@DianaHaddad) April 29, 2019

وعن هذا الرابط قالت الفنانة الإماراتية بلقيس: “صاحب حساب شرطة المشاهير راغد قيس في ذمة الله .أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه وعن سيئاته. الغريب أنه وأمل حمادة أسسا الحساب وتوفيا بفترة متقاربة!! هي مشيئة الله واللهم لا اعتراض”.

من جهته، قال الاعلامي هشام حداد: “امر مثير للريبة ان يموت امل حمادة و راغد قيس (شرطة المشاهير) في عام واحد و الله اعلم َ… الله يرحمكن ما كنتو بتستاهلو الا كل خير… شو صاير بالدني”.

المصدر: سكاي نيوز \ مواقع الكترونية