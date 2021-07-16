نقابة الفنانين المصرية توجه بيانا شديد اللهجة لـ حلا شيحة

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة جدلا واسعا أمس على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيلم “مش أنا ” الذي شاركها الفنان تامر حسني بطولته، وذلك بعد منشوراتها المتتالية عن اعتزال الفن واستقرار حياتها، فضلا عن هجومها على الفنان تامر حسني الذي تسبب في غضب كبير بين نجوم الفن في مصر.

وفي هذا السياق دخل مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر على خط الجدل الذي أثارته الفنانة مؤخرا.

وأكد المجلس في بيان أًصدره عبر حسابه الرسمي على موقع ”فيسبوك“، رفضه التام لما يحدث على الساحة الفنية، والعودة للخلف موضحا أن هناك فكرا ظلاميا لابد من التخلص منه.

وقال مجلس إدارة المهن التمثيلية في بيانه الذي أصدره ردا ًعلى أزمة الفنانة حلا شيحة والفنان تامر حسني، بشأن فيلم ”مش أنا“: ”يعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري، طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة“.

وتابع البيان: ”ويعلن مجلس نقابة المهن التمثيلية أنه لن يقف ساكنا أمام محاولات تشويه الفن والإبداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة، كما يؤكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة إليه إنما يعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها“.

واختتم بيان نقابة المهن التمثيلية قائلا: ”يهيب مجلس نقابة المهن التمثيلية بمقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية للمربع صفر في رجعية جديدة لا تستهدف سوی مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا الوطن الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى“.

يذكر أن حلا شيحة كانت قد كتبت عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، معلقة على المشاهد المتفرقة التي تجمعها بالنجم تامر حسني: ”أنا تفاجأت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة، خاصة بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، وتفاجأت أكثر سيما بعد وعد تامر حسني لي وتأكيده أنه سيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام، ورد الصيف اللي فات، وأكد لي أنه سيحترم رغبتى“.