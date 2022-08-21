نقابة محترفي الموسيقى والغناء تستنكر ما تعرّض له راغب علامة في العراق

استنكرت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، ما تعرض له الفنان راغب علامة.

وقالت في بيان: “شاهدنا وقرأنا عبر صفحات التواصل الإجتماعي عن استدعاء الخارجية العراقية لسعادة السفير العراقي في المملكة الهاشمية الأردنية على خلفية إلتقاط صور للسفير وعائلته مع الفنان راغب علامه”.

واعتبرت أن “التقاط الصور في جميع الحفلات والمناسبات مع الفنانين هو شيء طبيعي ولا يمكن رفضه، خصوصا أن الفنان يكون موجودا بين أهله ومحبيه ومعجبيه، لذلك إن النقابة تستنكر ما تعرض له الفنان علامة وإنه لم يكن موجهًا للفنان المذكور فقط إنما موجه لكل فنان، خصوصا أن الفن رسالة يحملها الفنان لكل الناس، فإنه ومن أي بلد كان يصول ويجول العالم ويمثل بلده خير تمثيل ويكون سفيرا له”.

وختمت: “سيبقى الفن والموسيقى والغناء لغتنا وثقافتنا الدائمة”.