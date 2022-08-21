الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نقابة محترفي الموسيقى والغناء تستنكر ما تعرّض له راغب علامة في العراق

منذ 12 دقيقة
راغب علامة

راغب علامة

A A A
طباعة المقال

استنكرت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، ما تعرض له الفنان راغب علامة.

وقالت في بيان: “شاهدنا وقرأنا عبر صفحات التواصل الإجتماعي عن استدعاء الخارجية العراقية لسعادة السفير العراقي في المملكة الهاشمية الأردنية على خلفية إلتقاط صور للسفير وعائلته مع الفنان راغب علامه”.

واعتبرت أن “التقاط الصور في جميع الحفلات والمناسبات مع الفنانين هو شيء طبيعي ولا يمكن رفضه، خصوصا أن الفنان يكون موجودا بين أهله ومحبيه ومعجبيه، لذلك إن النقابة تستنكر ما تعرض له الفنان علامة وإنه لم يكن موجهًا للفنان المذكور فقط إنما موجه لكل فنان، خصوصا أن الفن رسالة يحملها الفنان لكل الناس، فإنه ومن أي بلد كان يصول ويجول العالم ويمثل بلده خير تمثيل ويكون سفيرا له”.

وختمت: “سيبقى الفن والموسيقى والغناء لغتنا وثقافتنا الدائمة”.

    المزيد من منوعات

    فرينكي دي يونغ
    مانشستر يونايتد يسعى مجدّدًا إلى ضمّ دي يونغ
    علم نادي تشيلسي
    تشيلسي يعاقب أحد مشجّعيه بسبب تصرّف عنصري ضد لاعب كوري
    كريستيانو رونالدو
    مارسيليا أيضًا لا يريد رونالدو!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
    ربيع الهبر
    تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!