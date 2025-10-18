الأحد 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
نقابة ممثلي مسرح برودواي: توصلنا إلى اتفاق مبدئي لتجنب الإضراب

منذ ساعة واحدة
مسرح برودواي

مسرح برودواي

قالت نقابة ممثلي مسرح برودواي “إن ممثلي المسرح توصلوا إلى اتفاق مبدئي لتجنب إضراب كان من شأنه وقف 32 عرضا مسرحيا مع اقتراب ذروة الحضور المسرحي”.

وأعلنت النقابة، التي تمثل أكثر من 51 ألف ممثل ومدير مسرح، توصلها إلى اتفاق مبدئي لمدة ثلاث سنوات مع رابطة برودواي المسرحية، وهي الرابطة التجارية التي تمثل أصحاب المسارح والمنتجين والمشغلين.

ورغم ذلك، لم يتوصل المنتجون إلى اتفاق حتى الآن مع نقابة الموسيقيين الأمريكية المحلية 802، التي تمثل موسيقيي برودواي، مما يجعل احتمال إضراب النقابة قائما.

وعبرت نقابة الممثلين عن دعمها الكامل لنقابة الموسيقيين في مساعيها لإبرام اتفاق.

    المصدر :
  • رويترز

