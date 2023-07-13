نقابة ممثلي هوليوود تتجه لإعلان الإضراب

قالت نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية إن مفاوضيها أوصوا بالإجماع بتنظيم إضراب بعد أن فشلت المحادثات مع استوديوهات الإنتاج في هوليوود في التوصل إلى اتفاق.

وأضافت النقابة أن مجلس الإدارة الوطني سيجتمع اليوم الخميس للتصويت على الإضراب. وفي حال الموافقة عليه، سينضم الممثلون إلى كُتّاب الأفلام والتلفزيون الذين أضربوا عن العمل في أوائل مايو أيار.

وتطالب نقابة الممثلين ونقابة الكُتّاب الأمريكية بزيادة الأجور الأساسية‭‭ ‬بالإضافة إلى تأكيدات بألا يحل الذكاء الاصطناعي محل عملهم.

وأدى إضراب الكُتّاب إلى تكرار بث البرامج الحوارية التي تُذاع في وقت متأخر من الليل وتعطل معظم الإنتاج التلفزيوني لموسم الخريف وكذلك تعطل تصوير بعض الأفلام ذات الميزانيات الكبيرة.

ومن شأن إضراب الممثلين توقف استوديوهات هوليوود عن إنتاج ما تبقى من العروض الأمريكية وتفاقم الضغوط على شركات الإعلام لإيجاد حل.