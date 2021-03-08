نقص الرمال في العالم يهدد صناعة قوارير زجاجية للقاحات كورونا

يحذر الخبراء من أنّ العالم يواجه نقصاً متزايداً في الرمال، مع توفر أقل من 1,000 من مناجم الرمل والحصى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

بعد الماء ، يعتبر الرمل أكثر المواد الخام استهلاكاً في العالم ويستخدم لصنع الزجاج والخرسانة والأسفلت وحتى رقائق السيليكون.

تستخدم صناعة البناء وحدها ما يصل إلى 50 مليار طن من الرمال سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب لأن العالم قد يحتاج إلى ملياري قارورة زجاجية زائدة في العامين المقبلين مع توزيع لقاحات كوفيد-19.

إنّ هذا النقص الوشيك يمكن أن يخنق إنتاج كل شيء من الهواتف الذكية إلى مباني المكاتب.

كما يمكن أن يؤخرذلك إنتاج مليارات القوارير الزجاجية اللازمة للحصول على لقاح الفيروس التاجي للسكان في جميع أنحاء العالم.

كان هناك نقص في الرمال والحصى والصخور المسحوقة منذ عقد من الزمان، تغذيه تنمية المباني المتزايدة والطلب على الهواتف الذكية ومختلف التقنيات الشخصية الأخرى التي تستخدم الشاشة.

قال باسكال بيدوزي، عالم المناخ في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ، خلال ندوة عبر الإنترنت استضافها مركز الأبحاث تشاتام هاوس ، حسبما ذكرت CNBC: “نحن نعتقد أنّ الرمال موجودة في كل مكان”.

وأضاف بيدوزي: “لم نعتقد أبداً أننا سننفد من الرمال ، لكنّ الأمر بدأ في بعض الأماكن”.

“يتعلق الأمر بتوقع ما يمكن أن يحدث في العقد المقبل، لأننا إذا لم نتطلع إلى الأمام، إذا لم نتوقع ذلك ، فستكون لدينا مشاكل هائلة حول إمدادات الرمال وتخطيط الأراضي.”

وقال بيدوزي ، مدير قاعدة بيانات معلومات الموارد العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (GRID) في جنيف أن الذعر لن يساعد، ” لكن الوقت قد حان لإلقاء نظرة وتغيير تصورنا حول الرمال.”

وصفت تشاتام هاوس الجهود المبذولة لتحسين إدارة موارد الرمال بأنها ” غير متساوية.”

وقالت المجموعة في بيان على موقعها على الإنترنت: “يرجع ذلك جزئياً إلى السمات الجيولوجية والجغرافيا الفريدة، ولكن أيضاً إلى الاختلافات في المظاهر المحلية لـ “تحدي الرمال”، والطلب الوطني والإقليمي على موارد الرمال، بالإضافة إلى القدرات على فرض أو تنفيذ إجراءات تقييم أفضل الممارسات والممارسات الاستخراجية والإدارة البيئية ومتطلبات الترميم”.

وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، يتم استخدام ما يقرب من 40 إلى 50 مليار طن متري من الرمال كل عام في صناعة البناء وحدها.

وهو ما يعتبر زيادة 300 في المئة مقارنة مع 20 عاماً مضت، وسوف يستغرق كل نهر على هذا الكوكب عامين ليحل محله.

“من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع استمرار الطلب بسبب التوسع الحضري والنمو السكاني واتجاهات تطوير البنية التحتية”، وفقاً لمبادرة مرصد الرمال العالمي GRID.

في حين تشكل الصحاري ثلث الكوكب ، فإن رمال الصحراء ناعمة للغاية ومستديرة لكي تستخدم في البناء.

وبما أن لا أحد يريد منجم رملي في الفناء الخلفي لمنزله، فإنّ جهود الاستخراج تركز على بيئات أكثر هشاشة مثل الأنهار والسواحل وقاع البحر وغالباً ما تكون في أماكن مثل الهند والصين.

إنّ لذلك بالفعل تأثير شديد على النظم الإيكولوجية ، ومع استمرار الطلب في تجاوز معدل التجديد الطبيعي من التجوية للصخور عن طريق المياه والرياح ، تحذر الشبكة من ارتفاع المشاكل البيئية والاستدامة.

يدعو المدافعون عن البيئة الشركات والحكومات إلى معالجة نقص الرمال عبر وضع معايير عالمية وبدائل قابلة للحياة ، مع بذل المزيد لحماية الموائل الضعيفة.

بدأ الباحثون أيضاً في البحث عن بدائل للرمل، بما في ذلك الرماد البركاني والنفايات الزراعية والرماد المتطاير، وهو منتج ثانوي لحرق الفحم.

هناك أيضاً عمل يجري القيام به مع رمل السيليكا، المصنوعة من حبيبات صغيرة من الكوارتز.

وقالت سوزان بيرنال ، عالمة المواد في جامعة ليدز، لـ The world: ” لكنّ صناعة البناء محافظة للغاية “. “للاستفادة من هذا الأسمنت البديل الأخضر الجديد، أو المجاميع البديلة، نحتاج إلى الامتثال لعدد كبير من المعايير للتأكد من أنه، على سبيل المثال، إذا صنعنا منزلاً ، فإنه آمن بما فيه الكفاية للناس كي يعيشوا فيه.”

نظراً لأن الرمل هو المكون الرئيسي في الزجاج، فقد كان هناك أيضاً نقص عالمي في الزجاج على الأقل منذ 2015 ، وفقاً ل FiveThirtyEight.com.

يضطر مطورو العقارات في بعض الأحيان إلى الانتظار لأشهر قبل أن يتمكنوا من تثبيت النوافذعلى ناطحات السحاب العارية.

يمكن أن يكون التأخير كبيراً ومحبطاً لدرجة أن شركة التطوير وراء Hudson Yards أصبحت مبدعة وقامت ببناء مصنع الزجاج الخاص بها في ولاية بنسلفانيا بدلاً من الانتظار.

يشكل نقص الزجاج مصدر قلق خاصة خلال الوباء، نظراً لمليارات القوارير والحقن اللازمة لنشر اللقاحات في جميع أنحاء العالم.

كانت صناعة الزجاج الطبي قد بدأت للتو في اللحاق بالطلب في عام 2020 ، لكن الوباء وما تلاه من إطلاق اللقاحات أعادا الأمور إلى الوراء إلى حد كبير.

وقالت مجموعة ستيفاناتو، وهي شركة إيطالية لتصنيع القوارير ، لشركة Pharma Manufacturing إن الطلب العالمي على القوارير سيرتفع بمقدار 2 مليار خلال العامين المقبلين.

حتى لو تم تحميل اللقاح في قوارير من 10 جرعات ، قال خبير اللقاحات جيمس روبنسون لـ FiveThreeSix ، لا يزال يتطلب ذلك مئات الملايين من القوارير اللازمة لهذا الوباء وحده.

تقوم ثلاث شركات فقط، ، كورنينج، شوت ونيبرو فارما كوربوريشن ، بتصنيع معظم الأنابيب الزجاجية الصيدلانية اللازمة للقوارير والحقن.

إنّ مرافق التصنيع الجديدة باهظة الثمن وهناك منافسة عالية على نوع الرمل اللازم لصنع الزجاج.

وقال روبنسون: “لقد قام يانسن، وهو قسم من جونسون آند جونسون ، بالفعل، بترتيب 250 مليون قارورة، وقد يكون هذا كل ما هو موجود”. “نحن نحاول شراء 200 مليون أخرى.”

يقول قادة جميع شركات الزجاج الصيدلانية الثلاث ، في خضم أزمة صحية عالمية ، أنهم يعملون معاً لتلبية الطلب.

وقال بريندان موشر، المدير العام لشركة كورنينج ، لشركة فارما للتصنيع: “الصناعة تضع جانباً الروح التنافسية”. “يبدو أكثر من أي وقت مضى أن الجميع في هذه المعركة معاً.”