نقل حمو بيكا للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

نُقل مؤدي المهرجانات المصري حمو بيكا، صباح اليوم السبت، لأحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ونشرت الصفحة الرسمية لحمو بيكا على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، صورة له وهو داخل المستشفى، مُعلقة: ”ادعوا لـ حمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب“.

يأتي ذلك بعد خروج حمو بيكا مباشرةً من مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، بعدما حل ضيفاً برفقة زميله حسن شاكوش، على الإعلامية المصرية ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس المذاع عبر فضائية ”إم بي سي مصر“، للحديث عن أزمة منعهما من الغناء.

وخلال اللقاء الذي انتهى في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، انهار حمو بيكا على الهواء أثناء حديثه عن عدم حصوله على ترخيص بالغناء، ورسوبه المتكرر في اختبارات نقابة المهن الموسيقية المصرية.

وأعرب حمو بيكا عن حزنه الشديد بسبب رفض قبول عضويته بنقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أنه يستعد لتحريك دعوى قضائية، قبل أن يتحدث عن تأثير ذلك الموقف على حياته الشخصية والأسرية.

كما وجه بيكا رسالة لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر باكيا وقال: ”بقول لنقابة الموسيقيين: اعتقوني لوجه الله، أنا قرَّبت أصرخ في الشارع من كُتر الظلم.. محدش حاسس باللي أنا فيه.. مش هدخل اختبارات نقابة الموسيقيين تاني“.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد أصدرت في وقت سابق، قرارًا بمنع 20 من مطربي المهرجانات من العمل وإقامة الحفلات، من بينهم مؤدي المهرجانات حمو بيكا.

وقالت النقابة في بيانها: ”لما كانت الحالة المزرية الحاصلة الآن للأغنية المصرية، بتضافر بعض القوى الظلامية لتسطيحها وتشويهها عن قصد، بما يسمى أغاني المهرجانات، التي تنشر كلمات تخرج عن حدود الفضيلة ومحاسن الأخلاق أحيانًا، وتدعو إلى العنف والتفكك الاجتماعي أحيانًا، ومن ثم يتم تصدير الفن المصري للعالم بهذا التشويه والتزييف الذي تريده تلك القوى لتقزيم دور مصر الفني والثقافي والحضاري“.

وأضاف البيان: ”ومن هنا تتصدى نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر، درعا وحصنا، لهذه الموجة المقصودة والخروج بالأغنية المصرية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر من خلال مؤتمرات وندوات ولقاءات توعوية ودعوية للمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات للحفاظ علي بنية الإنسان المصري الحقيقية خلقًا وثقافة وفكرًا“.