الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نقل حمو بيكا للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

12 - فبراير - 2022
حمو بيكا

حمو بيكا

A A A
طباعة المقال

نُقل مؤدي المهرجانات المصري حمو بيكا، صباح اليوم السبت، لأحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ونشرت الصفحة الرسمية لحمو بيكا على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، صورة له وهو داخل المستشفى، مُعلقة: ”ادعوا لـ حمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب“.

يأتي ذلك بعد خروج حمو بيكا مباشرةً من مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، بعدما حل ضيفاً برفقة زميله حسن شاكوش، على الإعلامية المصرية ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس المذاع عبر فضائية ”إم بي سي مصر“، للحديث عن أزمة منعهما من الغناء.

وخلال اللقاء الذي انتهى في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، انهار حمو بيكا على الهواء أثناء حديثه عن عدم حصوله على ترخيص بالغناء، ورسوبه المتكرر في اختبارات نقابة المهن الموسيقية المصرية.
وأعرب حمو بيكا عن حزنه الشديد بسبب رفض قبول عضويته بنقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أنه يستعد لتحريك دعوى قضائية، قبل أن يتحدث عن تأثير ذلك الموقف على حياته الشخصية والأسرية.

كما وجه بيكا رسالة لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر باكيا وقال: ”بقول لنقابة الموسيقيين: اعتقوني لوجه الله، أنا قرَّبت أصرخ في الشارع من كُتر الظلم.. محدش حاسس باللي أنا فيه.. مش هدخل اختبارات نقابة الموسيقيين تاني“.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد أصدرت في وقت سابق، قرارًا بمنع 20 من مطربي المهرجانات من العمل وإقامة الحفلات، من بينهم مؤدي المهرجانات حمو بيكا.

وقالت النقابة في بيانها: ”لما كانت الحالة المزرية الحاصلة الآن للأغنية المصرية، بتضافر بعض القوى الظلامية لتسطيحها وتشويهها عن قصد، بما يسمى أغاني المهرجانات، التي تنشر كلمات تخرج عن حدود الفضيلة ومحاسن الأخلاق أحيانًا، وتدعو إلى العنف والتفكك الاجتماعي أحيانًا، ومن ثم يتم تصدير الفن المصري للعالم بهذا التشويه والتزييف الذي تريده تلك القوى لتقزيم دور مصر الفني والثقافي والحضاري“.

وأضاف البيان: ”ومن هنا تتصدى نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر، درعا وحصنا، لهذه الموجة المقصودة والخروج بالأغنية المصرية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر من خلال مؤتمرات وندوات ولقاءات توعوية ودعوية للمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات للحفاظ علي بنية الإنسان المصري الحقيقية خلقًا وثقافة وفكرًا“.

    المزيد من منوعات

    علم نادي تشيلسي
    ما هي مفاجأة تشيلسي قبل نهاية الميركاتو؟
    دييغو مارادونا
    الأرجنتين تتسلّم قميصًا لمارادونا يعود لعام 1986
    ستيفانو دومينيكالي
    دومينيكالي متفائل إزاء عودة سباق جائزة ألمانيا الكبرى لفورمولا 1

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي