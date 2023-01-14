نقل والدة منة شلبي الى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

أعلنت الإعلامية إنجي علي، عن تعرض والدة النجمة منة شلبي لوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، ويأتي هذا بعد فترة من واقعة القبض على منة شلبي وإصدار حكم قضائي ضدها.

وجاء في منشور إنجي علي على إنستغرام: “بجد مش قادرة أصدق إن الإشاعات والفتي وصل لهذه الدرجة.. ارحموا الناس وسيبوهم في حالهم، أولًا منة شلبي بتصور مسلسلها لرمضان باسم (تغيير جو) ووالدتها في المستشفى تعبانة، وتامر حبيب بيحضر حاليًا لشغله ومشغول جدًا، وتامر لسه كاسر الـ 50 سنة، جبتوا منين 58 دي.. أنا برد لأن تامر ومنة أصحابي وإخواتي وأنا بستغرب جدًا من الكلام اللي بسمعه وأنه ليس له أساس من الصحة.. حقيقي استفزاز بس”.

وانتشرت خلال الأيام الماضية، أنباء عن ارتباط الفنانة منة شلبي والسيناريست تامر حبيب، وذلك بعد دعم حبيب لمنة شلبي في قضية حيازة المخدرات وجلبها من الخارج، حيث نشر تامر حبيب على حسابه الرسمي بـ” فيسبوك” صورة تجمعه مع منة شلبي، معلقًا: الحمد الله.. يحيا العدل.