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نهائية مأساوية لشابين سافرا خلسة في جهاز الهبوط لطائرة كولومبية

منذ 36 دقيقة
طائرة تابعة لشركة طيران أفيانكا

طائرة تابعة لشركة طيران أفيانكا

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قالت شركة طيران أفيانكا ومكتب المدعي العام في كولومبيا (السبت 7-1-2023) إنه جرى العثور على جثتي شابين، ربما كانا من جمهورية الدومنيكان، في الهيكل السفلي (جهاز الهبوط) لطائرة تابعة للشركة أثناء إجراء عملية صيانة لها في العاصمة الكولومبية بوجوتا.

وقالت أفيانكا في بيان “عند وصول الطائرة إلى مطار إل‭‭ ‬‬دورادو في بوجوتا، اكتشف أفراد من شركة الطيران جثتي شابين سافرا خلسة في جهاز الهبوط للطائرة”، مضيفة أن الاكتشاف تم مساء أمس الجمعة.

وعبرت الشركة عن تعاطفها مع أسرتي الشخصين، وأضافت أنه على الرغم من قيامها بتفتيش الطائرات قبل كل رحلة، فإن أمن المطارات والمناطق المحظور دخولها يقع على عاتق السلطات.

وقال مكتب النائب العام في بيان “تنفذ هيئة التحقيق الفني التابعة للنائب العام إجراءات عاجلة لتحديد جنسية صاحبي الجثتين، اللذين يتراوح عمرهما بين 15 و20 عاما، وهما من أصل أفريقي وعُثر عليهما داخل الطائرة”.

وعلى الرغم من عدم العثور على وثائق هوية مع الجثتين، كان أحدهما يحمل نقودا من جمهورية الدومنيكان وحقيبة عُثر عليها معهما بها أوراق من ذلك البلد.

وقال المكتب إن هذه الاكتشافات “تدل على أن الاثنين ربما كانا على متن الطائرة منذ الثالث من يناير” عندما كانت آخر مرة في جمهورية الدومنيكان.

وأضاف مكتب المدعي العام أن أحدث صيانة دورية للطائرة كانت في 27 ديسمبر كانون الأول، ومنذ ذلك الحين سافرت إلى بوجوتا وجوارولوس بالقرب من ساو باولو بالبرازيل وسانتياجو.

وأضاف البيان أن الجثتين كانتا متجمدتين وذابتا جزئيا وعلى إحداهما أثر حروق.

    المصدر :
  • رويترز

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