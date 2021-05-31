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نهاية مأساوية لـ"طرزان"

31 - مايو - 2021
آخر تحديث: 31 - مايو - 2021 8:30 صباحًا
جو لارا

جو لارا

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انتهت حياة الممثل الأميركي جو لارا، الذي اشتهر بأداء شخصية طرزان، في حادث تحطم طائرة بولاية تينيسي الأميركية، السبت، وكان النجم الأميركي (58 عامًا) واحدا من 7 أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة صغيرة في بحيرة بالقرب من بلدة سميرنا بولاية تينيسي.

وكالة أسوشيتد برس ذكرت أن زوجة لارا، جوين شامبلن و5 آخرين كانوا من بين القتلى، فيما أشارت السلطات في مكان الحادث إلى عدم وجود ناجين.

وقال النقيب جوشوا ساندرز، مسؤول الإنقاذ في مقاطعة روثرفورد، خلال مؤتمر صحفي: “لقد تحولت جهودنا من جهود الإنقاذ إلى جهود التعافي. لم نعد نبحث عن ضحايا أحياء في هذه المرحلة”، وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان لوكالة أسوشيتيد برس إن الطائرة الصغيرة وهي من طراز سيسنا سي 501، تحطمت في بحيرة بيرسي بريست بالقرب من سميرنا بولاية تينيسي بعد إقلاعها في حوالي الساعة 11 صباحًا، السبت، وكانت متجهة إلى مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا.

ظهر لارا لأول مرة على أنها البطل الذي أنشأه الكاتب الأميركي إدغار رايس بوروز، في الفيلم التلفزيوني “طرزان في مانهاتن” قبل إعادة تأدية الدور في المسلسل التلفزيوني “طرزان: المغامرات الملحمية”، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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