الأحد 7 ذو الحجة 1442 ﻫ - 18 يوليو 2021 |
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نهاية مأساوية.. نجمة إنستغرام تلقى مصرعها بسبب صورة “سيلفي”

منذ 5 ساعات
صوفيا تشيونغ كانت من عشاق الأماكن الشاهقة

صوفيا تشيونغ كانت من عشاق الأماكن الشاهقة

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كثيرا ما نسمع عن حالات الوفاة الناجمة عن التقاط صور الـ”سيلفي” في مواقع خطيرة وشاهقة، حيث لقيت نجمة شهيرة في موقع “إنستغرام” مصرعها، إثر سقوطها عن علو في منطقة شلال أثناء التقط صور “سيلفي” مع أصدقائها.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، السبت، أن صوفيا تشيونغ ( 32 عاما) من المؤثرين على “إنستغرام” معروفة بتسلقها الأماكن الهاشقة، في هونغ كونغ.

وقالت إن تشيونغ انزلقت أثناء التقطت الصور لتقع عن ارتقاع عال قبالة شلال في منطقة يوين لونغ في هونغ كونغ.

ولم تعرف صوفي عندما اصطحبت ثلاثة من أصدقائها أن رحلة الاستمتاع في حديقة طبيعية ستكون اليوم الأخير في حياتها.

وبعدما سقطت “نجمة إنستغرام” في الماء، اتصل أصدقاؤها بخدمات الطوارئ ووصل المسعفون بسرعة إلى المكان، حيث تمكنوا من الوصول إلى جسدها ونقلوها بسرعة إلى المستشفى، وهناك أعلن عن وفاتها.

واشتهرت صوفيا بأنها كانت جريئة وشاركت صوراً لمغامراتها المحفوفة بالمخاطر وهي تتسلق حواف المناطق الشاهقة وقمم الجبال

وتقول في سيرتها الذاتية عن حبها للمغامرات “يجب أن تكون الحياة ممتعة وليست غبية”.

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