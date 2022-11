"نهفات" ماسك على تويتر لا تنتهي.. إقالة موظف بتغريدة على الملأ

يواصل الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، مالك تويتر الجديد إثارة الجدل، وفتح الحروب والجبهات على المنصة، وإن كان بعضها ضد عامنلين سابقين في منصة تويتر التي استحوذ عليها وتملكها أواخر الشهر الماضي.

فكلما غرد الرجل المثير للجدل أتاه على ما يبدو موظف “مطرود” أو خائب من سياسته ومخاطرها على العصفور الأزرق ليرد الصاع صاعين.

ولعل آخر تلك الحروب، طرد الملياردير لموظف عبر تغريدة مباشرة على المنصة.

فقد بدأت قصة الطرد هذه، حين غرد ماسك، مساء أمس كاتباً إنه يعتذر لبطء تويتر في العديد من البلدان ، لاسيما على نظام اندرويد.

ليرد المطور إريك فرونهوفر، قائلاً إنه عمل لسنوات على “توتير أندرويد”، ومؤكدا أن ادعاءات ماسك خاطئة وفي غير محلها.

ليسأله مالك توتير ثانية “ماذا فعل المطورون لإصلاح هذا الخلل أو البطء”

I have spent ~6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N

— Eric Frohnhoefer @ 🏡 (@EricFrohnhoefer) November 13, 2022