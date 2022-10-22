نوال الزغبي: اتعرض عليا فيلم أنا وعمرو دياب وقلت مش عايزة أمثل

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن أول حفلة موسيقية لايف لها في مصر.

وقالت خلال لقائها في برنامج “أنغام”، مع الفنانة أنغام”: “الشركة اللي بتنتج ليا الأغاني هما اللي نظموها بالتنسيق مع التليفزيون، وكان الاتفاق إني أطلع الساعة 12 طلعت 3 ليلاً وكانت كارثة أن بنام بدري أصلا وتاني يوم مكنتش قادرة أمشي في الشارع”.

وتابعت: “الحمد لله نجاحاتي في مصر غير عادية، الشعب المصري شايلني في قلبه ودماغه وعيونه، دول شالوا العربية لما كنت هنا في مصر، وكنت حامل وكنت بقول يا رب”.

وأضافت: “الدنيا اتقلبت لان ليالي التليفزيون كانت السهرة الكبيرة بتاعة الشعب كله، وكنا بنقعد نستناها، وتاني حفلة كانت بخيمة رمضانية بالشيراتون، وطلعت غنيت والحمد لله أن كتير مشهورة في مصر”.

وأشارت إلى أنه من ربطها بالمصريين هو تترات المسلسلات الناجحة جداً، والتتر بيقول موضوع اجتماعي بحث بحرية بعيد عن الأغنية، والمسلسل بيكون فيه قصة حب وفراق والأغنية لازم تكون بتشبة المسلسل.

وكشفت نوال الزغبي رفضها فيلمًا سينمائيا يجمعها بالنجم عمرو دياب، وقالت: “اتعرض عليا فيلم أنا وعمرو دياب، قلت أنا مش عايزة أمثل، وبالفعل اجتمعت أنا وعمرو ومحسن جابر لكنى اعتذرت فى النهاية”.