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نوال الزغبي تحسم الجدل: لن ولم أتزوج!

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 16 - فبراير - 2023 12:28 مساءً
نوال الزغبي

نوال الزغبي

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كشفت الفنانة نوال الزغبي، حقيقة إرتباطها بعدما حيرت جمهورها بصورة من احتفالها بـ عيد الحب 2023.

حيث نشرت نوال الزغبي، عبر خاصية ستوري، عبر موقع “إنستغرام”، صورة واحدة لها وهي تجلس على سريرها وفي يدها وردة كبيرة بيضاء، بينما ترتدي في يدها اليسرى خاتم ماسي كبير، ولم تعلق على الصورة بأي شيء.

وخرجت نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكتبت: لن ولم أتزوج”.

يذكر أن نوال الزغبي، شاركت مؤخرا في “تريو نايت” الذي أقيم بالرياض وشارك فيه 12 نجما ونجمة من أبرز مطربي العالم العربي.

وحفل “تريو نايت” من تنظيم هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وشارك به كل من نجوى كرم، نوال الزغبي، إليسا، نانسي عجرم، صابر الرباعي، وليد توفيق، ووائل كفوري، أنغام، بهاء سلطان، عاصي الحلاني، لطيفة، أصالة، بالإضافة إلى مفاجأة الحفل الفنان الكبير جورج وسوف.

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