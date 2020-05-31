نوال الزغبي تحقق أمنية شابة… هذا ما فعلته عبر “تويتر”

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حقّقت النجمة الذهبية نوال الزغبي أمنية شابة من متابعيها عبر “تويتر”، فلقيت خطوتها تفاعلاً كبيراً من قبل المستخدمين.

وفي التفاصيل، فقد كتبت الشابة، متوجهة بكلامها الى الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، قائلة: “يا نوال عيد ميلادي كان من يومين وماعايدتني كنت بتمنى انك تعايدني”.

بدورها ردّت نوال الزغبي على تغريدة الشابة وعايدتها، فكتبت لها: “عيد ميلاد سعيد”.