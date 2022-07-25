نوال الزغبي تدعم شيرين عبد الوهاب في أزمتها مع حسام حبيب

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على رسالة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي، حرصت على تقديم الدعم لها خلال أزمتها الأخيرة، مع طليقها حسام حبيب.

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على “تويتر”: شكرا جدا أنك دائما فاكراني في مشاكلي دي، ماكنتش بسأل عليكي بس عايزة أقولك إني بحبك أوي وأغنيتك الجديدة تجنن وفعلا يا نعيش لنفسنا يا بلاش.

وكانت نوال الزغبي، أهدت أحدث أغنياتها “حفلة” إلى شيرين عبد الوهاب وقالت لها: يا حبيبة قلبي “يا تعيشي لحدّ يصونِك، يا تعيشي لنفسك بس”.

وكان تقدم المستشار ياسر قنطوش المحامي بالنقض والإدارية العليا محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، ببلاغًا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنان حسام حبيب.

وقال ياسر قنطوش، في بلاغه المقدم للنيابة العامة: الشاكية والمشكو في حقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي، وأثناء ذلك طلبت منه شراء سيارة فارهة لكي تستخدمها استخدام شخصي لها ووكلت المشكو في حقه بوصفه زوجها في اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات شراء السيارة من أحد المعارض، واتفقت مع المعرض على سعر شراء السيارة وهو مبلغ 3,250,000 جنيه، ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري، وتم الاتفاق مع المعرض على قيام الشاكية بتحويل ذلك المبلغ من حسابها الشخصي بالبنك على حساب المعرض وهذا بعلم المشكو في حقه المكلف من قبل الشاكية بإنهاء تلك الإجراءات لصالحها وحسابها.

وتابع البلاغ: ثم فوجئت الشاكية بتحويل المبلغ بالكامل لحساب المعرض قيام المشكو في حقه باستلام أوراق السيارة وإنهاء جميع أوراقها باسمه وقام باستخراج رخصة السيارة باسمه وقام بنقل ملكيتها باسمه.

واستكمل البلاغ: عندما علمت الشاكية بتلك الواقعة التي ارتكبها المشكو في حقه بدون اذنها أو موافقتها بذلك أقنعها بأنهما شخص واحد بسبب علاقة الزواج القائمة بينهما، آنذاك ووافقت على سداد ثمن السيارة لها من أمواله الخاصة، أو نقل الملكية لها ووافقت على ذلك بسبب علاقة الزواج القائمة بينهما.

وأضاف البلاغ: عندما نشبت الخلافات الزوجية بينهما مؤخرا واستحال استمرار الاسرة بينهما واتفقا على الطلاق وتم ايقاع الطلاق بالفعل وطلبت منه نقل الملكية او سداد ثمنها إلا أنه رفض وماطل ولم يقم بسداد قيمة السيارة أو نقل ملكيتها لها كما اتفقا مسبقا.

وقال البلاغ: أيقنت الشاكية أنها تعرضت لعملية نصب من قبل المشكو في حقه حيث أنها قامت بسداد كامل قيمة السيارة من أموالها الخاصة وقامت بتحويل المبلغ من حسابها الشخصي بالبنك لحساب معرض السيارات وبسبب وجود مانع أدبي العلاقة الزوجية بينهما آنذاك لم تطالبه بسداد قيمة السيارة او نقل الملكية لها وقت علمها بالواقعة وبعد الطلاق أخذ يماطل ويسوف في سداد قيمة السيارة.

وتابع البلاغ: استخدام المشكو في حقه أوراق المعرض وقام بإنهاء اجراءات نقل ملكية السيارة باسمه وهذا يمثل طريقة من طرق النصب والاحتيال على الشاكية مستغلا العلاقة الزوجية بينهما واستغل ذلك لاتمام عملية النصب على الشاكية واستيلائة على السيارة.

وطالبت شيرين في نهاية البلاغ المقدم للنائب العام بمنع التعامل على السيارة في وحدة المرور لحين إنهاء التحقيقات.