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نوال الزغبي تشعل حماس جمهورها بـ”عكس الطبيعة”

منذ 11 ساعة
نوال الزغبي

نوال الزغبي

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بعدما أشعلت حماس جمهورها، كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن انها ستطرح اليوم “كوفر” ألبومها الجديد “عكس الطبيعة”، اذ كتبت على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي: “قديش محمسين اليوم تشوفوا كوفر الالبوم؟”.

وعبّر الجمهور عن تشوقهم لرؤية “كوفر” ألبومها الجديد. وكانت أحدثت الصورة التي نشرتها تيا ديب، مع والدتها نوال الزغبي، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ضجة كبيرة وتداولها المتابعون بشكل كبير عبر صفحاتهم، وركّزت تعليقاتهم على جمالهما وشبههما ببعضهما البعض.

وظهرت نوال مع إبنتها بالصورة في غاية الجمال والتألق.

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