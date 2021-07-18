الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نوال الزغبي تطمئن جمهورها: "مرقت على خير"

18 - يوليو - 2021
نوال الزغبي

نوال الزغبي

A A A
طباعة المقال

طمأنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجمهور على صحتها بعد تعرضها لوعكة صحيّة أدخلت على أثرها إلى المستشفى. وكتبت عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي: “الحمدالله صرت احسن ومرقت على خير خرجت من المستشفى ! شكرا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير”.

وكان قد كشف الإعلامي فراس حليمي عبر صفحته الخاصّة عن حالة نوال الصحيّة وكتب: ” الحمدلله نوال الزغبي صارت أفضل وبتحسن مستمر.. قدّر الله ولطف وقطعت هالليلة على خير مهنية واخلاق والتزام‫ نوال الزغبي خلوها تغني اليوم، لهلق بعدني مش مصدق انها قدرت توقف عالمسرح بعد كل اللي كان صاير فيها، خاصة بعد ما شافها الحكيم وقال ضروري تروح عالمستشفى. بس هي رفضت”.

    المزيد من منوعات

    الحوت الابيض التائه
    السلطات الفرنسية تنجح في انتشال حوت البيلوغا التائه في نهر السين
    كيم كارديشان وبيت ديفيدسون
    بعد انفصاله عن كيم كارداشيان.. بيت ديفيدسون يخضع لعلاج نفسي
    مراد يلدريم
    ما حقيقة عدم استكمال مراد يلدريم مسلسل عزيز؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!