نوال الزغبي تطمئن جمهورها: "مرقت على خير"

طمأنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجمهور على صحتها بعد تعرضها لوعكة صحيّة أدخلت على أثرها إلى المستشفى. وكتبت عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي: “الحمدالله صرت احسن ومرقت على خير خرجت من المستشفى ! شكرا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير”.

وكان قد كشف الإعلامي فراس حليمي عبر صفحته الخاصّة عن حالة نوال الصحيّة وكتب: ” الحمدلله نوال الزغبي صارت أفضل وبتحسن مستمر.. قدّر الله ولطف وقطعت هالليلة على خير مهنية واخلاق والتزام‫ نوال الزغبي خلوها تغني اليوم، لهلق بعدني مش مصدق انها قدرت توقف عالمسرح بعد كل اللي كان صاير فيها، خاصة بعد ما شافها الحكيم وقال ضروري تروح عالمستشفى. بس هي رفضت”.