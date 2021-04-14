نوال الزغبي: "شو قاسية الايام وصعبة"

لا يزال الوضع الاقتصادي يتدهور يوماً بعد يوم في لبنان إثر تعنّت السلطة السياسية في تطبيق قراراتها الخاطئة وجشعها وطمعها وقلّة ضميرها، ولا يزال المواطن يدفع الأثمان يومياً.

وفي هذا المجال، عبّرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن غضبها من الوضع السيء الذي يسيطر على لبنان، وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “ما بقى في رحمة وضمير بهالبلد … شو قاسية الايام وصعبة عم بعيشها الشعب اللبناني”.

ويذكر أن الزغبي أطلت على صفحتها الخاصة مؤخراً وفاجأت متابعيها ومحبيها بنشرها صورة جديدة بدت فيها في غاية الجمال، وراقية كعادتها.