نوال الزغبي عن الاستشارات: “المهم الإنقاذ”

على أثر انطلاق الاستشارات النيابية صباحاً، غرّدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر “تويتر”: “مين إجا ومين راح مش مهم … المهم الإنقاذ”.

مين إجا ومين راح مش مهم … المهم الإنقاذ#لبنان — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) October 22, 2020

يذكر أنه تم تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة بـ65 صوتاً فقط وهي نسبة منخفضة جداً في تاريخ الحريري السياسي.

ففي عام 2009 نال الحريري 73 صوت بالتكليف وبقي سنة و217 يوماً. وعام 2016 نال 112 صوتاً بالتكليف وبقيت الحكومة سنتين و145 يوماً. وعام 2019 نال الحريري 111 صوتاً وبقي 271 يوم واستقال إثر اندلاع ثورة 17 تشرين.

وعاد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مجدداً الى الواجهة السياسية، بعدما تمت تسميته اليوم في الاستشارات النيابية في قصر بعبدا لتأليف حكومة جديدة تنسجم مع المبادرة الفرنسية.