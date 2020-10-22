استمع لاذاعتنا

نوال الزغبي عن الاستشارات: “المهم الإنقاذ”

منذ ساعتين
آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2020 7:37 مساءً
نوال الزغبي

نوال الزغبي

A A A
طباعة المقال

على أثر انطلاق الاستشارات النيابية صباحاً، غرّدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر “تويتر”: “مين إجا ومين راح مش مهم … المهم الإنقاذ”.

 

 

يذكر أنه تم تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة بـ65 صوتاً فقط وهي نسبة منخفضة جداً في تاريخ الحريري السياسي.

ففي عام 2009 نال الحريري 73 صوت بالتكليف وبقي سنة و217 يوماً. وعام 2016 نال 112 صوتاً بالتكليف وبقيت الحكومة سنتين و145 يوماً. وعام 2019 نال الحريري 111 صوتاً وبقي 271 يوم واستقال إثر اندلاع ثورة 17 تشرين.

وعاد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مجدداً الى الواجهة السياسية، بعدما تمت تسميته اليوم في الاستشارات النيابية في قصر بعبدا لتأليف حكومة جديدة تنسجم مع المبادرة الفرنسية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من منوعات

كيم كارديشان
شاهد..زوج كيم كارداشيان يفاجئها بهدية غير متوقعة بـ”عيد ميلادها” الـ40
سيرين عبدالنور
بالصورة – هل تغيرت ملامح سيرين عبد النور؟
العثور على جسم غريب في قاع بحر البلطيق
“بوابة الجحيم إلى العالم السفلي”… اكتشاف جسم غريب في بحر البلطيق!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

العثور على غواصة الشبح
العثور على “غواصة هتلر” المختفية منذ الحرب العالمية الثانية
العالم ينتظر لحظة الوصول للقاح كورونا
كورونا
عجز عنه العلماء..مراهقة تتوصل إلى ابتكار جديد لتوفير علاج لكورونا
نجلاء فتحي
زوجة محمود ياسين تمنع نجلاء فتحي من تأدية واجب العزاء