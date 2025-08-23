نوال الزغبي عن عودة شيرين لحسام: لا أريد التحدث!

علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في بيروت قبيل حفلها المرتقب الليلة، في “الفوروم دي بيروت”، على عودة النجمة شيرين عبد الوهاب لزوجها السابق المطرب حسام حبيب؛ مؤكدة أنها لا تريد الحديث عن أي فنان أو فنانة؛ متمنية الشفاء العاجل للفنانة أنغام وعودتها لجمهورها ومحبيها وأهلها سريعًا.

قالت نوال الزغبي خلال المؤتمر الصحفي: “أنا هنا لأحتفل بألبومي، لا أريد التحدث عن أي فنان أو فنانة، الله يوفقهم ويعطيهم أيام حلوة وصحة، ولكن أريد أن أوجه دعاء للفنانة الكبيرة أنغام؛ بتمنى لها الشفاء العاجل وتقوم بسرعة لأن أولادها وجمهورها بحاجة لها، وهي بحاجة لنفسها”.

في ظل الجدل المتصاعد والأنباء المتداولة في الساعات القليلة الماضية حول عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها السابق الفنان حسام حبيب، أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش، المتحدث الرسمي باسم شيرين ومحاميها الخاص، بيانًا صحفيًا كشف فيه كواليس وتفاصيل دقيقة تتعلق بحالة الفنانة وظروفها الحالية.

وجاء نص البيان الذي أصدره ياسر قنطوش:”ازاء هذه الأحداث والمغالطات الكثيرة وحرصا علي الفنانه من هذا الشخص ، الذي حول حياتها الي حجيم منذ أنا عرفته، وعلي مدار هذه السنوات تحملت الكثير من اجل هذه الانسانه الطيبه الضحيه لهذه الظروف الصعبه الي تمر بيها ، وعلي مدار السنوات والحمد لله تم تحقيق نجاحات كثيرة في كل القضايا وان شاء الله قريبا تحصل علي تعويض كبير وتعود ليها القنوات اليوتيوب ، ولكن في هذه الفتره ، ظهر هذا الشخص مره اخري وفوجئت بمكالمة من الفنانة ، تقولي بالحرف الواحد الحقني ، وتستجد بئا”.

أطلعوا على حكاية شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب: من حبه جنة إلى بتمنى أنساك