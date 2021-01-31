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نوال الزغبي: لا أعيش حالة حب حالياً

31 - يناير - 2021
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أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أنها لا تعيش حالة حب، وتغريداتها مستوحاة من تجاربها السابقة.

ولا يزال تصريح الفنانة نوال الزغبي حول الزواج مادّةً دسمة لروّاد الإنترنت والصفحات الفنيّة، فماذا قالت النجمة الذهبية في هذا الإطار؟

تؤكّد نوال الزغبي في حديث لبرنامج “ET بالعربي” انها جاهزة للزواج ولكن من الشخص المناسب. وتضيف “أنا شخص بكامل وعيي ونضوجي. أنا مستعدة للزواج بشرط أن أكون مقتنعة بالشريك مئة في المئة، وإلاّ شو بدي فيه؟”.

وأوضحت الزغبي “حالياً لا أعيش حالة حب، وتغريداتي على تويتر أستوحيها من تجاربي في الحياة”.

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