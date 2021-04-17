نوال الزغبي: "لبنان بيمشي بدمي"

غردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر “تويتر”، وقالت: “لبنان بيمشي بدمي”.

يذكر أن الزغبي اعتادت في الآونة الأخيرة على التعبير عن رأيها بكل وضوح وشفافية، كما وأنها تحاول إيصال صوت الناس من خلال تغريداتها.

أعلنت الزغبي سابقاً أنها تعيش “الوجع والذل والكرامة المفقودة” وأنها لا يمكن أن تصمت إزاء الواقع المرير الذي تعيشه وغيرها الملايين في بلادها في ظل أزمة اقتصادية وسياسية خانقة.

ويواجه لبنان أزمة في تشكيل الحكومة، منذ أن تم تكليف سعد الحريري بالمهمة للمرة الرابعة في تشرين الأول الماضي، حيث تعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتلقي مساعدات خارجية.