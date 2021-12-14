نوال الزغبي نجمة ساطعة من ٢٥ سنة!

احتفلت النجمة الذهبية نوال الزغبي هذا العام بمرور ٢٥ سنة على دخولها عالم الفن، وهي منذ بداية التسعينيات لا تزال تحافظ على نجوميتها من خلال إصدارها أعمالا تلاقي إعجاب الناس في كل أنحاء العالم العربي وعالم الإغتراب. تميزت الزغبي بإطلالاتها إذ استطاعت أن تكون أيقونة في الموضة من خلال إختيارها ” لوكات” سعت معظم الفتيات والنساء إلى التشبه بها وبمظهرها الجميل.

كما أنها لقبت ” بملكة الكليبات”، فمعظم أغنياتها المصورة حققت نجاحا كبيرا وذلك نظرا لمتابعتها كل تفاصيل العمل حيث أنها تراقب عملية المونتاج بنفسها في الإستديوهات وهذا ما جعلها تحصد جوائز عديدة عن كليباتها. لا شك أن نوال الزغبي مرت بصعوبات في حياتها العائلية ما أثر سلبا على مسيرتها الفنية لكنها مع الأيام إستطاعت أن تتجاوز هذه المحنة وتعود إلى الساحة الغنائية بقوة من خلال إصدار أغنيات جميلة.

وفي العام الحالي أطلقت أكثر من أغنية من إنتاج شركة روتانا ومنها ” أرقص” التي تصدرت تطبيق ” تيك توك” بملايين المشاهدات وأيضا أغنية ” عكس الطبيعة” وقبل ساعات صدرت أغنية ” قلبي ع قلبو” التي تعاونت فيها مع الفنان زياد برجي ويعتبر هذا العمل من أجمل أعمال الزغبي لأنه مليء بالإحساس والحنية. كما كان لافتا في السنوات الماضية غناء الزغبي لأكثر من شارة مسلسل ومنها ” كاراميل” و ” ملعون أبو الناس العزاز” اللتين نالتا إنتشارا كبيرا جدا. إذا نوال الزغبي نجمة من الزمن الفني الجميل الذي نفتقده في هذه الفترة خاصة أن الجميع يعلم بأن أغنيات التسعينيات هي الأبرز في الساحة الفنية العربية والزغبي واحدة من أبرز هذا الجيل.