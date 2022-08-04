نوال الزغبي نجمة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بالقاهرة

ينطلق مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء يوم 14 أغسطس آب ببرنامج يشمل 42 حفلا غنائيا وموسيقيا في أحضان أحد أبرز المعالم الأثرية بالقاهرة.

المهرجان تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويعد أكبر مهرجان فني صيفي يقام في الهواء الطلق ويجذب سنويا آلاف الزائرين.

يأتي الافتتاح مع أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة راجي المقدم وفي الفاصل الثاني يغني مدحت صالح بمصاحبة فرقة عمرو سليم الموسيقية.

ويتضمن البرنامج حفلا للبنانية نوال الزغبي وفرقتها في 25 أغسطس آب وذلك بعد إلغاء حفلها الأخير الذي كان مقررا في يونيو حزيران بمسرح النافورة في دار الأوبرا.

ومن لبنان أيضا تقدم تانيا قسيس حفلا في 24 أغسطس وتانيا صالح وفرقتها حفلا في 29 أغسطس آب.

ومن سوريا تشارك المغنية لينا شاماميان ومن الأردن تشارك فرقة قلعة عمان للموسيقى العربية بقيادة صخر حتر.

ومن مصر يشارك علي الحجار ونادية مصطفى وهاني شاكر وحنان ماضي وهشام عباس ومصطفى حجاج ونسمة محجوب ومروة ناجي ونوران أبو طالب ودينا الوديدي كما تشارك فرق (مسار إجباري) و(وسط البلد) و(بغدادي بيج باند).

وفي 19 أغسطس آب يقام حفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي بينما يقام حفل الشيخ ياسين التهامي وفرقته في 23 أغسطس آب.

وقال مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية في بيان إن المهرجان الذي يستمر حتى 31 أغسطس آب سيكرم تسع شخصيات “ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي”.

ومن أبرز هذه الشخصيات الشاعر الغنائي إبراهيم عبد الفتاح والمايسترو محمد عبد الستار ومصممة الاستعراضات كريمة بدير.