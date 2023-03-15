نور عريضة تكشف عن سبب غيابها: "انهار جسمي صحيًّا عدّة مرّات"

“من اكثر الاسئلة والرسائل اللي وصلت لي بآخر كم شهر بتقول: وينك نور؟ ما عاد تنشري زي زمان؟ ليه اختفيتي؟ ليه ما منشوفك؟ هالشي رح يأذي شغلك! يمكن الناس ينسوكي! يمكن البراندز ينسوكي!”، بهذه العبارة خرجت مدوّنة الموضة والمؤثرة نور عريضة عن صمتها لتكشف سبب غيابها عن مواقع التواصل الإجتماعي.

وتابعت نور عريضة “انا من النوع اللي بخبّي مشاعره. ما بحب عبّر وخبّر واعطي تفاصيل، بس اليوم حسّيت يمكن برتاح اذا بحكي. هالسنة اللي مرّت كانت الأصعب عليّي. خسرت جدّتي و جدّي بفرق كم شهر. انا عايشة مشانهن كنت. الوحدة بباريس قتلتني. لازم كون الزوجة، والام، والطباخة، والمدرّسة، وستّ البيت، وسيّدة الأعمال، بلا اي مساعدة. انا و جورج وحدنا”.

وأردفت نور قائلةً “صوّرت بالأشهر الماضية المشروع الأصعب بمسيرتي وهو “صوت الناجيات” ومن بعد اشهر واسابيع عم شوف الظلم عن قرب، ما زلت لليوم ما تخطّيت هالمشاعر. وصرت حس كل شي ثاني تافه. والسوشيل ميديا تافه، مقارنة بهالأمور. حتّى جسديًّا تعبت هالسنة وانهار جسمي صحيًّا عدّة مرّات”. ‎

وختمت نور عريضة منشورها الّذي ينال انتشاراً واسعاً بالقول “المهمّ… هالمرّة حسّيت يمكن اذا بحكي وبفسّر، ممكن ساعد اي شخص حاسس حالو وحيد وتعبان وناقصه تشجيع”.