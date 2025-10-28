نور علي تكشف سر بدايتها الفنية.. وتعلق: هذا صاحب الفضل!

عبرت الفنانة السورية نور علي عن امتنانها العميق للفنان جهاد سعد، معتبرة إياه صاحب الفضل الأكبر في دخولها عالم التمثيل، خاصة عقب دعمه وتشجيعه لها بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

ونشرت نور علي صورة عبر خاصية “الاستوري” التابعة لحسابها الرسمي على “إنستغرام”، جمعتها بكل من بلال مارتيني وجهاد سعد، وعلقت عليها قائلة: “مع الطاقة كلها.. مع الشخص اللي كان سبب بأني درست بالمعهد العالي.. كتير حب”.

على الصعيد الفني، تستعد نور علي لبدء تصوير مشاهدها في مسلسل “مولانا” خلال الأيام القليلة المقبلة في لبنان، حيث تشارك في بطولته إلى جانب النجم تيم حسن في أول تعاون يجمع بينهما درامياً، تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي ومن تأليف لبنى حداد، وإنتاج شركة الصباح إخوان.

ويواصل العمل جذب الأنظار مع الإعلان عن انضمام النجم فارس الحلو إلى فريق البطولة، ليعود من خلاله إلى الدراما السورية بعد فترة غياب طويلة، ما يجعل من “مولانا” أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، نظراً لأهمية الأسماء المشاركة فيه والاهتمام الكبير الذي يحيط بتفاصيله منذ الإعلان عنه.