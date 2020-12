نور محمدوف شخصية العام الرياضية

حصل بطل العالم بالفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف حبيب نور محمدوف على جائزة “بي بي سي” الرياضية كأفضل نجم رياضي لعام 2020، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية.

وعزز نور محمدوف البالغ 32 عاما، سجله الاحترافي المثالي بتحقيق فوزه الـ29 على حساب البطل المؤقت الأمريكي جاستن غايتجي في أكتوبر الفائت.

وقاتل بطل UFC للوزن الخفيف بعد أشهر فقط من وفاة والده ومدربه ومعلمه عبد المناب.

واعتبره البعض أعظم مقاتل بالفنون القتالية المختلطة في كل العصور، واعتزل بصورة مفاجئة عقب فوزه الأخير مباشرة.

Congratulations, @teamkhabib!

The UFC fighter has been voted World Sport Star for 2020 at BBC Sports Personality of the Year.#SPOTY

— BBC Sport (@BBCSport) December 18, 2020