نوع فاكهة يجبر طائرة تركية على هبوط اضطراري!

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية للعودة إلى مطار إسطنبول كتدبير احترازي بعد تحليقها نحو مدينة برشلونة الإسبانية بسبب رائحة كريهة انبعثت من فاكهة “دوريان” الاستوائية الموجودة في الطائرة.

وبحسب معلومات نشرتها “الأناضول”، أطلقت أجهزة الاستشعار في قسم الشحن بالطائرة تحذيرا خلال تحليق الطائرة.

ولدى ملاحظة طاقم الطائرة للرائحة المنتشرة، قرر قبطان الطائرة العودة إلى مطار إسطنبول كإجراء احترازي أثناء تحليقها فوق الأجواء البلغارية.

وأظهر فحص قسم الشحن بالطائرة أن سبب الرائحة الكريهة هو فاكهة “دوريان” التي تنبعث منها رائحة ثقيلة عندما تنضج.

تُعرف فاكهة “دوريان” بأنها فاكهة استوائية من جنوب شرق آسيا، ويطلق على طعمها “الجنة” وعلى رائحتها “جحيم”.

تتميز فاكهة دوريان الاستوائية بشكلها البيضاوي وقشرتها السميكة المغطاة بالأشواك، وتحتوي على بذور كبيرة محاطة بلب سميك، ويمكن أن تزن ما بين كيلو إلى 3 كيلو وهي ثقيلة بدرجة كافية بحيث إنها من المحتمل أن تخترق الجلد إذا أمسكتها بيديك.

تتميز هذه الفاكهة برائحتها القوية التي تبقى في الجو لفترة طويلة حتى بعد إزالة الثمرة من المكان، وتعتبر هذه الفاكهة سريعة التلف وتتغير بشكل ملحوظ خلال فترة زمنية قصيرة جداً.

نظراً لرائحتها القوية، تم حظر فاكهة دوريان في العديد من أنواع وسائل النقل العام في جميع أنحاء تايلاند واليابان وهونغ كونغ، أما في سنغافورة، فيتم حظر الفاكهة في جميع أنواع وسائل النقل العام، وحتى سيارات الأجرة لديها لافتات لإعلامك بأنها ترفض نقل الركاب الذين ينقلون الفاكهة ذات الرائحة الكريهة.