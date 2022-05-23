نوير يجدد عقده مع بايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين تمديد عقد القائد مانويل نوير لعام آخر ليبقى في النادي حتى 2024.

وحصد الحارس المخضرم البالغ عمره 36 عاما عشرة ألقاب متتالية للدوري ولقبين لدوري أبطال أوروبا ضمن العديد من الألقاب المحلية والأوروبية الأخرى منذ انضمامه إلى بايرن قادما من شالكه في 2011.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي أوليفر كان في بيان “مانويل شخصية بارزة في تاريخ بايرن وضرب مثلا يحتذى في كرة القدم العالمية. استمراره في اللعب على هذا المستوى الرفيع إنجاز هائل”.

وخاض قائد ألمانيا أكثر من 470 مباراة مع بايرن ميونيخ في كل المسابقات.

وقال نوير “سنسعى لأن يكون لدينا أقوى تشكيلة ممكنة مجددا للمنافسة على كل لقب. بصفتي حارسا وقائدا للفريق أرغب في القيام بدور لخدمة أهداف ومصالح النادي.

وقال نوير: أنا سعيد للغاية باستمرار رحلتي مع بايرن. سيكون لدينا فريق جيد للغاية من جديد يمكن المنافسة به على كل الألقاب.

وأضاف: كحارس مرمى أو قائد أو عنصر قيادي، أود أن أدعم وأشكل عاملا في تحقيق أهدافنا الكبيرة. نود تعزيز رقمنا القياسي في عدد مرات التتويج المتتالية في الدوري والمنافسة مجددا على كأس ألمانيا ودوري الأبطال.

وجدد بايرن ميونخ تعاقده مع توماس مولر حتى عام 2024، لكن نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي رفض تجديد العقد، علما بأن عقده الحالي ينتهي في عام 2023.